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忘了曾酒駕害死女友 醉男再撞死軍人

發稿時間：2018/01/03 15:02

最新更新：2018/01/03 15:27

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李姓男子2日晚間喝了6罐啤酒後，晚間7時許開車要回到家，行經基隆市七堵區工建路時跨越雙黃線逆向超車撞上對向機車，騎士林男在基隆港碼頭擔任運輸兵，因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月3日李姓男子2日晚間喝了6罐啤酒後，晚間7時許開車要回到家，行經基隆市七堵區工建路時跨越雙黃線逆向超車撞上對向機車，騎士林男在基隆港碼頭擔任運輸兵，因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）李姓男子昨天晚間喝了6罐啤酒後駕車撞死林姓軍人，警方調查發現，李男在民國97年因酒駕導致女友死亡，李男今天上午遭移送時說：「不是沒得到教訓，我忘記我曾犯了錯」。

30歲李男昨天晚間在新北市汐止區汐萬路一家釣蝦場喝了6罐啤酒後，酒駕開車到基隆市百福社區視察投資的夾娃娃事業，結束後，晚間7時餘開車要回家，行經七堵區工建路時跨越雙黃線，逆向超車撞上對向機車，林姓騎士因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。

事發後，警方對李男實施酒測，酒測值達每公升0.66毫克，初判李男當時的時速約100公里，李男在警方偵訊時不斷痛哭道歉，上午依過失致死罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦，經複訊後，檢察官諭令新台幣20萬交保，李男現正覓保中。

檢警查出，李男於民國97年4月間，酒後騎機車載女友，行經新北市中和區板南路時闖紅燈發生車禍，導致女友死亡，李男當時酒測值同樣是每公升0.66毫克。

面對媒體詢問上次酒駕，李男移送時低聲回答，那次導致女友死亡但沒有被關，不是沒得到教訓，是自己太大意了，忘記曾犯錯，也知道死者才19歲，但不知後續該如何賠償。

林男的大伯在殯儀館受訪表示，林男是家中獨子，非常乖巧，在父母鼓勵下到軍中服役，在基隆港碼頭擔任運輸兵，希望能對國家有所貢獻，未料昨天卻發生車禍，讓一個美滿的家庭破碎，希望不要再有類似事件發生。1070103

30歲李姓男子（右）2日晚間在新北市汐止區汐萬路一家釣蝦場喝了6罐啤酒後，酒駕開車到基隆市百福社區視察投資的夾娃娃事業，結束後，晚間7時餘開車要回家，行經七堵區工建路時跨越雙黃線，逆向超車撞上對向機車，林姓騎士因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。中央社記者王朝鈺攝 107年1月3日30歲李姓男子（右）2日晚間在新北市汐止區汐萬路一家釣蝦場喝了6罐啤酒後，酒駕開車到基隆市百福社區視察投資的夾娃娃事業，結束後，晚間7時餘開車要回家，行經七堵區工建路時跨越雙黃線，逆向超車撞上對向機車，林姓騎士因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。中央社記者王朝鈺攝 107年1月3日
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