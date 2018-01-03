澎東吉燈塔員工採紫菜失蹤 遺體尋獲

澎湖東吉燈塔一名魏姓技工2日獨自駕船赴鋤頭嶼採紫菜卻失蹤，海巡及空勤隊獲報協尋，3日下午在將軍澳嶼海域發現魏男，但已不幸身亡。（翻攝畫面）中央社 107年1月3日

（中央社澎湖縣3日電）明年將可屆齡退休的澎湖東吉燈塔魏姓技工，昨天清晨獨自駕船前往無人島「鋤頭嶼」採紫菜卻失蹤，海巡與空勤隊全力搜尋，今天下午2時餘，在將軍澳嶼海域發現魏男，但他早已死亡。



澎湖第八海巡隊昨天接獲東吉燈塔主任張本源的電話報案指稱，魏姓技工在下班之餘，趁潮汐退潮之際，獨自一人駕船筏前往「鋤頭嶼」採紫菜，至今人員去向不明，請求協尋。



張本源說，搜尋人員今天登島搜尋，發現魏姓技工所採的紫菜還置放在島上，船隻也泊靠在避風處，但卻找不到魏員的行蹤，擔心可能在採紫菜時，疑平台岩壁濕滑，不慎摔倒落海，加上出海時魏未帶手機，無法聯絡，海巡、空勤隊、海管處與東吉漁船動員在海面持續搜尋。



搜尋人員隨著海潮流向，今天下午2時餘，在約10浬外的望安將軍澳嶼東北海域尋獲，但已成冰冷的身軀，目前由海巡巡防艇將遺體運回。



張本源表示，魏姓技工現年64歲，是澎湖吉貝人，平時工作非常認真，在東吉燈塔服務超過30年，將在明年屆齡退休，燈塔同仁對於魏平時公餘，就是從事熟悉日常的海釣、拾螺撿貝等漁事，卻為何在採紫菜時，發生去向不明，感到錯愕。



澎湖望安「鋤頭嶼」無人島，屬於南方四島國家海洋公園範圍內，與東吉嶼僅有一水之隔，由於島嶼地勢陡直，狀似鋤頭或斧頭，因而得名，東吉島民稱之為「大爭」，海崖下有海蝕奇景，海蝕平台每年冬天盛產野生紫菜，成為東吉島民的經濟收入之一。1070103