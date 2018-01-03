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特等獎茶農欠稅 查封3百斤茶葉2/6拍賣

發稿時間：2018/01/03 17:08

最新更新：2018/01/03 17:14

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法務部行政執行署彰化分署3日發布新聞稿表示，竹山鎮一名林姓茶農因積欠稅金及罰鍰無力繳納，彰化分署2017年底會同南投縣稅務局，到林姓茶農茶廠查封322台斤茶葉，2月6日將拍賣。（法務部行政執行署彰化分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月3日法務部行政執行署彰化分署3日發布新聞稿表示，竹山鎮一名林姓茶農因積欠稅金及罰鍰無力繳納，彰化分署2017年底會同南投縣稅務局，到林姓茶農茶廠查封322台斤茶葉，2月6日將拍賣。（法務部行政執行署彰化分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣竹山鎮一名曾獲特等獎的林姓茶農因理財不佳，積欠稅金及罰鍰，法務部行政執行署查封322台斤高山茶，2月6日拍賣。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞稿表示，竹山鎮一名林姓茶農因積欠稅金及罰鍰共新台幣30多萬元，無力繳納，彰化分署去年底會同南投縣政府稅務局，到林姓茶農茶廠查封322台斤高山茶。

彰化分署指出，林姓茶農因理財不佳而積欠30多萬元稅金及罰鍰，這次查封的茶葉種植在南投縣竹山鎮大鞍里杉林溪茶區，使用手採、輕發酵、輕焙火製作，且林姓茶農出品的高山茶早期履獲特等獎、頭等獎，品質不差，愛茶人士可把握拍賣機會。

彰化分署表示，竹山鎮茶區中，大鞍里因海拔高度較高、氣候條件良好，出產的茶葉順口又清新，被評為竹山最好的烏龍茶區，不僅香氣優、回甘足，且苦澀度低，另外，著名的八卦茶園也在附近。

彰化分署人員表示，林姓茶農茶葉銷量不錯，但因理財不佳「賺多少，花多少」，因此積欠稅金及罰鍰，執行人員半年前到茶廠了解，林姓茶農表明要分期繳納，每期繳5000元，但仍一期都沒繳，日前再度前往茶廠並表明查封茶葉拍賣，茶農同意配合。1070103

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