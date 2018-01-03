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王炳忠告媒體加重誹謗 周玉蔻：轉移焦點

發稿時間：2018/01/03 17:38

最新更新：2018/01/03 19:01

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新黨發言人王炳忠（中）不滿部分媒體在標題使用肯定語氣報導他涉案的新聞，3日赴台北地檢署控告3名媒體工作者加重誹謗罪。中央社記者蕭博文攝　107年1月3日新黨發言人王炳忠（中）不滿部分媒體在標題使用肯定語氣報導他涉案的新聞，3日赴台北地檢署控告3名媒體工作者加重誹謗罪。中央社記者蕭博文攝　107年1月3日

（中央社記者蕭博文台北3日電）新黨發言人王炳忠不滿媒體報導他「拿對岸錢辦事還暗槓己用」，今天赴北檢控告3名媒體工作者加重誹謗罪，也表示要告周玉蔻。周玉蔻則指出，提告是轉移焦點，「七月半鴨子」。

王炳忠表示，昨天已經發表聲明，北檢從頭到尾都沒有把他當作犯罪嫌疑人，也未提到簽分案件另案偵辦，而是有民眾告發。但是部分媒體卻在標題使用肯定語氣，包括三立新聞以「檢方調查涉共諜案王炳忠拿對岸錢辦事還暗槓己用」以及自由時報「國台辦年撥1500萬全額資助王炳忠成立燎原新聞網」報導，因此對三立新聞部總監與採訪中心主任、自由時報撰稿記者提告加重誹謗罪。

針對名嘴周玉蔻在臉書指控「他爸爸的戶頭就是一筆外幣匯入，換算超過500萬台幣。」王炳忠則表示，這是子虛烏有的指控，近期就會提告。

周玉蔻在臉書回應，「本人報導皆為有根有據的調查採訪事實，台北地檢署昨日起訴書第五頁可茲佐證。」認為王炳忠的提告說是轉移焦點、「七月半鴨子」。三立新聞部透過公關窗口回應：「標題內文都有平衡報導。」自由時報發言人蘇宇暉則表示，自由時報不回應這件事。

王炳忠今天也澄清，周泓旭的工作報告提到父親弄丟了2萬美元，事實上2萬美元並不存在。

王炳忠解釋，他在民國103年將文稿賣斷給大陸文化傳媒公司，賺取人民幣10萬元稿費，請父親赴大陸順便拿部分稿費回來，但事後父親將錢弄丟，他四處抱怨，不知道是不是周泓旭聽聞後也把這段事寫進去變成小說的插曲。

王炳忠重申，沒有拿國台辦的20萬美元，至於周泓旭寫的東西，應該由他親自解釋，呼籲台灣高等法院未來審理時開放旁聽。1070103

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