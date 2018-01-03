50歲以上不值大夜 員警：應先補足缺額

（中央社3日綜合報導）彰化縣長魏明谷今天提出50歲以上員警不必值大夜班，台灣警察協會對此表示樂觀其成，但其他縣市能否跟進需視人力而定。基層員警也認為，應該先補足缺額。



魏明谷今天要求彰化縣警察局長承諾不要讓50歲以上的警察值大夜班，這樣就不會想退休，繼續貢獻能力與經驗。彰化縣警察局指出，50歲以上資深外勤員警的勤務編排，授權分局及直屬外勤基層單位主管，以不編排深夜勤務為目標。



彰化縣一名20年資歷的李姓員警指出，這個構想過去就曾提出，但後來發現派出所的人力不足，沒有真正實行。他並認為，資深的員警有經驗，遇到突發狀況知道怎麼處理，年輕的員警可能不知道要怎麼辦。



另一名50多歲的洪姓員警則擔心，如果50歲以上的員警不用值大夜班，年輕的員警恐怕會反彈。



台灣警察協會執行長陳志傑接受中央社訪問時表示樂觀其成，希望能帶動各縣市跟進，但能否全面落實仍需視縣市的人力調度。



陳志傑說，大多數菜鳥員警其實在勤務安排上都會禮讓，除非是規模較小的派出所才有例外。



台北市警察局表示，依內政部警政署今年3月來函內容辦理，針對50歲以上外勤員警，由單位主管評估考量「經驗傳承」和「健康理由」因素、單位警力數及轄區治安狀況後，再彈性調整勤務方式和酌減編排超勤時數。



市警局說明，目前北市預算員額為8142名、現有員額7613名，缺額仍有529名。



新北市警察局官員則表示，去年7月已授權基層單位主管因地制宜，在不影響整體勤務運作的情況下，彈性調整勤務方式。全市178個派出所及各分隊中，有41個單位不編排50歲以上資深員警值深夜勤務，並可依勤務狀況調整。



台中市警局表示，警察局長楊源明指出，因各外勤單位警力數、年齡分布不一，只能逐步去調整，而無法一體適用。有的派出所數十人，也有派出所只有幾個人，而且台中市警察局的員額也一直沒有補足，要視警力數、年齡分布、健康狀況及經驗傳承等因素考量。



高雄市政府警察局表示，現有50歲以上外勤員警167人，由各分局依勤務需求規劃編排，深夜勤務部分可自行斟酌減少動態勤務，以靜態勤務為主等彈性調整。



51歲林姓員警表示，其實很多資深員警的身體狀態還很不錯，值深夜勤務也有加班費，且如果深夜勤務都排給「少年仔」，有些人也會有意見，重要的是要補足缺額。1070103