養雞遇禽流感損失慘重 男改種大麻被逮

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）顏姓男子原本在家幫忙從事養雞，不過因禽流感損失慘重，顏姓男子鋌而走險，和徐姓男子、楊姓男子等人一起種植大麻，遭警方查獲，初估顏姓男子等人可獲利至少150萬元。



彰化縣警察局彰化分局會同海巡署中部地區巡防局等單位，昨天晚上前往彰化縣田中鎮建國路一處民宅，逮捕32歲的顏姓男子、33歲的徐姓男子以及42歲的楊姓男子等3人，同時起出3人所種植的131株活株大麻以及日照、施肥等製品器具。



彰化分局副分局長徐方谷說，顏姓男子自稱原本跟著家人一起從事畜牧養殖業，不過5、6年前爆發禽流感，家裡養的雞隻死亡，損失慘重，經濟發生問題，才會鋌而走險，開始和人合作種植大麻販賣牟利。



警方指出，他們在現場查扣131株的大麻，約可收成4500多公克的大麻花，以市價一盎司可獲利1萬元計算，3個月可以收成一次，獲利至少有150萬元。



警方表示，顏姓男子供稱是在網路上自學種植大麻知識，大麻的種子也是購自網路，而為了躲避警方查緝，顏姓男子等人經常更換租屋處，不過由於種植大麻需要用到燈光、冷氣等，用電量很大，他們清查用電狀況，才循線將顏姓男子等3人逮捕到案，訊後依毒品等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。1070103