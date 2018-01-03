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酒駕累犯撞死軍人交保 死者家屬難以接受

發稿時間：2018/01/03 19:20

最新更新：2018/01/03 19:55

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基隆市李姓男子（右）2日晚間酒駕撞死軍人林男，檢方訊後，裁定20萬元交保，李男3日下午在父母陪同下用外套蓋住頭部走出基隆地檢署。中央社記者王朝鈺攝　107年1月3日基隆市李姓男子（右）2日晚間酒駕撞死軍人林男，檢方訊後，裁定20萬元交保，李男3日下午在父母陪同下用外套蓋住頭部走出基隆地檢署。中央社記者王朝鈺攝　107年1月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆市李姓男子昨天晚間酒駕撞死19歲軍人林姓男子，經檢察官複訊後，諭令李男20萬元交保。林男的大伯父受訪說，家屬無法接受酒駕累犯竟能20萬元交保。

對此，基隆地檢署發言人周啟勇表示，承辦檢察官偵查後，認為李男雖有酒駕前科，但時間相隔甚久，不符刑事訴訟法規定「反覆實施同一犯罪之虞」，另外，李男雖犯行重大但沒有羈押必要，因此諭令20萬元交保。

李男下午3時50分許在父母陪同下，用外套蓋住頭部步出基隆地檢署，面對媒體詢問是否要賠償？李男先是不發一語，媒體接著追問是否要把握最後機會向家屬道歉？李男語帶哽咽回應，「我對不起他。」

林男的大伯父在靈堂前受訪表示，上午得知李男是酒駕致死累犯，家屬無法接受竟能20萬元交保，呼籲政府應重新檢討酒駕罰則，明訂更有效方法遏止酒駕肇事再度發生。

林男的大伯父說，林男是家中獨子，父親從事鐵工，母親則是牙科護士，父母將林男拉拔成年，林男也在父母的引導下從軍，沒想到他的美好未來才剛開始就遭遇不幸，父母難以接受就此天人永隔。

林男的大伯父表示，所有親屬昨天晚間得知噩耗後，上午都到殯儀館和靈堂協助處理後事，期間不見李男或李男的家人前來致意，「我們不是希望在這事件上得到任何利益，只希望得到一個基本的對待。」

35歲李男昨天晚間在新北市汐止區汐萬路一間釣蝦場喝了6罐啤酒後，開車到基隆市百福社區視察投資的夾娃娃事業，結束後打算開車回家，行經七堵區工建路一處轉彎時跨越雙黃線逆向超車撞上對向機車，林男遭車輛推行約100公尺，因頭部受到劇烈撞擊當場死亡。1070103

基隆市一名李姓男子曾有酒駕前科，2日晚間再酒駕撞死林姓軍人，檢方訊後裁定李男以新台幣20萬元交保。林男的大伯（圖）在靈堂前受訪表示，上午得知李男是酒駕致死累犯，無法接受竟能20萬元交保。中央社記者王朝鈺攝　107年1月3日基隆市一名李姓男子曾有酒駕前科，2日晚間再酒駕撞死林姓軍人，檢方訊後裁定李男以新台幣20萬元交保。林男的大伯（圖）在靈堂前受訪表示，上午得知李男是酒駕致死累犯，無法接受竟能20萬元交保。中央社記者王朝鈺攝　107年1月3日
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