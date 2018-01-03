毒品調包裝機出口 涉案人移送偵辦

（中央社記者邱俊欽桃園機場3日電）台灣近幾年快遞通關貨運量激增，關務署台北關日前發現有人員在倉棧內涉嫌偷貼條碼，調包貨物，甚至發現以調包手法，將毒品裝機出口，涉案人已移送檢方偵辦。



關務署台北關副關務長黃國珍今天傍晚在台北關舉行記者會中表示，快遞通關貨運在這幾年急速增加，當貨物運到倉棧通關口，上輸送帶前，往往因為倉棧人力一時無法配合，原本只能補強標籤脫落的報關行人員，卻利用理貨階段偷貼條碼，調包貨物，尤其在入夜人力短缺下，進行偷貼條碼或調包的行為。



黃國珍表示，海關目前已經掌握涉及調包3人的資料與行為，並先追究換貼標籤的行政責任，至於涉案人是否有偽造文書等其他刑責，將由司法機關追查。



另外，黃國珍也表示，有關馬來西亞日前查獲從台灣輸往馬國的一批貨物中暗藏毒品一粒眠，經關務署追查後，發現這批貨物，原先以腳踏車零配件出口為名申請報關，並由海關篩選為人工查驗方式通關，當時驗貨員查驗結果，貨物與報單申報相符。



但經過調查相關證據，發現倉棧堆高機從業人員，疑似將未經海關查驗，卻裝有毒品的相同包裝貨物，以調包手法裝機出口。



至於如何防止類似案件發生，黃國珍表示，未來會嚴格要求倉棧業者定期嚴密稽核，包括進倉與出倉是否按照規定辦理；尤其發現運毒方式，經常利用半夜進行。



海關表示，近幾年來快遞貨運急速成長，海關已經加派很多人手處理快遞貨運的稽查，但因巡倉人員的確不太足夠，在補足人員後，希望能進行高強度的稽查；至於涉及調包的涉案人員，海關目前已主動將相關事證，移送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。1070103