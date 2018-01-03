傳農曆年前起訴馬英九 北檢：純屬臆測

（中央社記者蕭博文台北3日電）針對媒體報導前總統馬英九在農曆年前將遭起訴，北檢今天發布新聞稿表示，純屬臆測之詞，絕無已定於特定時間將起訴特定人的計畫，呼籲各界給予檢察官純淨的辦案空間。



台北地檢署今天針對三中案第七度發布新聞稿，就媒體報導指稱「鎖定農曆年前就是要起訴馬英九」、「查案是為了個人前途及與馬英九的私人恩怨」、「馬英九新春將遭起訴」等，做出回應。



新聞稿指出，媒體指稱北檢將於農曆年前偵查終結三中案並起訴馬英九，純屬臆測之詞，目前承辦檢察官仍多方調查證據以釐清事實，絕無已定於特定時間將起訴特定人的計畫。而媒體大幅報導三中案的交易過程，均非記者向北檢採訪所得，報導內容正確與否與北檢無關。



針對媒體報導北檢是為了個人前途及與馬英九的恩怨，而決定起訴，北檢表示，此屬不實抹黑，被告是否起訴或有罪，全憑證據認定，有心人士的言論顯然是干擾偵查，混淆視聽，請各界認清事實。



北檢呼籲，有心人士欲透過政治操作手段，抹黑個人，打擊司法威信，無益於相關人士的聲譽，相關人士應配合司法調查，協助還原事實真相，始為正途，方有利於我國民主法治發展。



北檢強調，檢察官偵辦案件嚴守偵查不公開，對被告有利及不利的情形一律注意，並秉持公正客觀立場執行職務，請各界理性看待偵查中的司法個案，並給予檢察官純淨的辦案空間，勿作無謂渲染及政治操作。1070103