機車騎士好奇看死亡車禍 險些撞傷員警

26歲劉姓男子騎車行經苗栗市經國路，因好奇看車禍意外，未注意前方路況，又追撞事故車輛，差點撞傷員警，警方依法施以酒測。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 107年1月4日

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗市經國路今天清晨發生死亡車禍，一名騎乘腳踏車男子疑似闖紅燈，遭汽車撞飛倒地，送醫急救傷重不治；另一名機車騎士分心看熱鬧，再次追撞事故車輛，險些撞傷員警。



苗栗警方指出，這起死亡車禍發生在清晨7時許，50歲蔡姓男子駕駛自小客車，行駛苗栗市經國路模型飛機場路口時，迎面撞上一輛腳踏車，不但導致車頭凹陷、擋風玻璃碎裂，腳踏車騎士更被撞飛、倒地不起，失去生命跡象。



救護人員趕到現場，緊急把患者送醫急救，仍回天乏術；員警事後在路旁詢問蔡姓駕駛時，26歲劉姓機車騎士因好奇看熱鬧，未注意前方路況，又從後方追撞事故車輛，差點就撞傷員警，警方依法施以酒測。



蔡姓駕駛表示，經過路口時自己是「綠燈」，當時正要送小朋友到火車站搭車上學，看到闖紅燈的腳踏車突然出現在眼前，煞車已經來不及。



警方指出，死亡的腳踏車騎士為男性、年約60歲，身上沒有任何證件，尚無法確定身分，不排除死者家住附近，要前往河濱公園運動，已透過指紋比對，希望盡快找到家屬，進一步釐清相關肇事責任。1070104



