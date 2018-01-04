冒用帥哥相片詐騙 7人嘉義落網

（中央社記者江俊亮嘉義市4日電）嘉義市警方今天宣布偵破一個冒用帥哥相片，對外國華裔女子進行感情、金錢詐騙的集團，共有7人落網。



刑事警察局國際刑警科偵一隊副隊長楊國松、嘉義市警察局科偵隊長邱國揚上午連袂召開記者會指出，刑事警察局最近接獲國際刑警情資，指有外國華裔女子遭台灣籍男子詐騙感情及金錢。



其中，一名華裔女子除了遭詐騙感情外，嫌疑人並以投資為由，誘騙被害人陸續匯出美金1萬3000元及人民幣35萬523元。



經刑事警察局調查後，發現嫌疑人都在嘉義一帶活動，由警方組成專案小組鎖定詐騙集團成員藏匿據點後，昨天兵分3路，分別在嘉義縣太保市、嘉義市查獲7名嫌疑人，並查扣筆記型電腦、平板電腦、存摺、手機等證物。



警方指出，這個詐騙集團透過網路交友網站，利用年輕女性對愛情的憧憬，冒用帥氣男性相片，先對被害人噓寒問暖，等到贏得對方信任後，就以投資為由，不斷要求被害人匯款，還編織結婚等美好遠景，誘使被害人深陷其中。



此外， 由於年關將近，這個詐騙集團部分成員因需錢孔急，竟兼差經營賭博網站，警方在其中一個據點另查扣筆電、金融卡、手機27支，電話SIM卡15張等證物，全案依詐欺及賭博罪嫌移送法辦。1070104