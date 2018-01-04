陳喬恩酒駕交保 發文道歉不再違規

（中央社記者江佩凌台北4日電）藝人陳喬恩酒駕，今天以新台幣10萬元交保，她在微博發文：「我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。」並表示會吸取教訓，日後絕不會再違反交通規則。



陳喬恩今天凌晨2時許開車外出購物，行經忠孝東路和復興南路口時遭警方攔檢，現場酒測值達0.67毫克，她自稱喝了一瓶多的啤酒，移送檢方後以新台幣10萬元交保。



陳喬恩透過微博發文寫下：「對不起，讓大家擔心了。我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。」



陳喬恩表示，她昨晚在家中泡澡喝了酒，之後駕車去家附近買宵夜吃。在半路遇到員警叫停之後，停車檢查。



她並說：「我一定吸取這次事件的教訓，日後絕對不會再違反交通規則。這是對自己的不負責，更是對他人的不負責，對於我做的不好示範，感到非常抱歉！也讓大家擔心了，對不起！」



陳喬恩過去主演偶像劇「王子變青蛙」、「命中注定我愛你」大紅，多次創下台灣電視史上偶像劇冠軍收視紀錄，也奠定偶像劇一姊地位。



2009年她將演藝事業重心移往中國大陸，陸續演出武俠劇「笑傲江湖」的東方不敗、年代劇「錦繡緣華麗冒險」和知名男星黃曉明談戀愛，獲得不少話題和關注。



陳喬恩酒駕事件不僅衝上大陸微博熱搜榜，更躍上社會版面，不少網友議論紛紛，並留言譴責酒駕行為。1070104