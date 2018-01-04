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檢察官協會將辦票選 推薦檢察總長人選

發稿時間：2018/01/04 15:32

最新更新：2018/01/04 15:32

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（中央社記者蕭博文台北4日電）檢察官協會今天表示，因應檢察總長顏大和任期於今年5月屆滿，將舉辦全體檢察官票選，推薦5位檢察總長人選，供法務部及總統提名參考，票選結果將於1月30日公布。

檢協會今天發布新聞稿指出，顏大和將於今年5月卸任，依法院組織法規定，最高法院檢察署檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前一個月，向立法院提出檢察總長人選。

新聞稿表示，鑑於檢察總長對各級檢察官承辦個案，具指揮監督權，位居檢察一體的龍頭地位，日前於理監事會議，通過將以全體檢察官票選，推薦兼具學識、品操、實務經驗及領導能力的檢察總長人選，以供提名下一任總長的參考。

檢協會表示，依檢協會理監事會通過的票選推薦檢察總長辦法，以推薦司法官班26期以前的現職檢察官，且曾任或現任法務部次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高法院檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者為原則。

檢協會說，檢察官另得自行填選其他符合法定資格的候選人為檢察總長人選，每位檢察官得票選5位檢察總長人選，預定於1月26日在各地檢察署投票，1月30日集中在最高檢察署開票，當天即公告得票數最高的前5名，作為全體檢察官共同推薦的檢察總長候選人名單。1070104

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