同性伴侶訴請直接同婚登記 法院駁回

（中央社記者王揚宇台北4日電）同性伴侶呂欣潔、陳凌不服戶政機關不讓其登記結婚而提告。台北高等行政法院今天宣判，撤銷訴願決定與原處分，至於原告請求命戶政機關直接登記結婚，則予以駁回；全案可上訴。



台灣伴侶權益推動聯盟在民國103年8月號召30對同性伴侶至台北市中正區戶政事務所登記結婚被拒後，其中呂欣潔、陳凌等3對同性伴侶不服，打行政訴訟。北高行於104年4月陸續開庭審理。



北高行新聞稿指出，中正區戶政事務所否准原告的同性婚姻結婚登記，理由不正確（即認民法婚姻為一男一女結合，同性婚姻於法不合），因此撤銷訴願決定及原處分；至於要法院作出判決命戶政機關准許直接登記結婚，不應准許。



北高行指出，考量釋字第748號解釋保障同性婚姻意旨，同性婚姻2年內完成法制化前，戶政機關尚無法律依據予以登記，但仍可先辦理同性伴侶註記，並待法制化完成後，申辦同性結婚登記，行政機關就本件二年過渡期內產生的難題，難謂毫無具體補救措施。



至於另外2對同性伴侶訴請法院命戶政機關直接登記結婚的訴訟，均遭北高行駁回，理由與今天駁回呂欣潔、陳凌的訴訟理由相近。



北高行去年10月12日駁回女同志方敏及林于立請求命戶政機關直接登記結婚之訴，撤銷訴願決定與原處分；另一對同性伴侶梁宗慧與朱姵諠，也是請求撤銷原處分及訴願決定，並請求法院判命戶政機關應准為結婚登記，北高行於去年12月27日均駁回。1070104