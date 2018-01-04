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醉男狂打110 桃園首例裁罰3000元

發稿時間：2018/01/04 16:11

最新更新：2018/01/04 16:34

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桃園市一名51歲凌姓男子，日前先是5次無故撥打110報案電話，值班員警接聽時發現男子酒醉語無倫次，便同步播放語音宣告予以勸導，但凌男不顧勸導，19分鐘內狂打了13通，造成專線被占用，嚴重影響報案電話的接聽。最後遭警方依社會秩序維護法函送，並罰鍰新台幣3000元。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月4日桃園市一名51歲凌姓男子，日前先是5次無故撥打110報案電話，值班員警接聽時發現男子酒醉語無倫次，便同步播放語音宣告予以勸導，但凌男不顧勸導，19分鐘內狂打了13通，造成專線被占用，嚴重影響報案電話的接聽。最後遭警方依社會秩序維護法函送，並罰鍰新台幣3000元。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年1月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園凌姓男子日前因酒後心情不佳，無故撥打18通110報案電話，占用報案專線，影響民眾權益，警方依社會秩序維護法函送，桃園地院裁罰新台幣3000元，為桃園首張亂打110罰單。

桃園市政府桃園警分局勤務指揮中心主任吳貴雲今天受訪表示，桃園市一名51歲凌姓男子，日前先是5次無故撥打110報案電話，值班員警接聽時發現男子酒醉語無倫次，便同步播放語音宣告予以勸導，但凌男不顧勸導，19分鐘內狂打了13通，造成專線被占用，嚴重影響報案電話的接聽。

吳貴雲表示，桃園分局偵查隊及轄區中路派出所立即循線將凌男查緝到案，凌男說因為生活不順遂又發生車禍，才會在酒後持續密集狂撥110報案電話，遭警方依社會秩序維護法函送桃園地方法院簡易庭，經裁定罰鍰3000元。

吳貴雲提醒民眾，無故撥打110報案電話經勸導無效者，將可依社會秩序維護法規定，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。1070104

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