醉男狂打110 桃園首例裁罰3000元

桃園市一名51歲凌姓男子，日前先是5次無故撥打110報案電話，值班員警接聽時發現男子酒醉語無倫次，便同步播放語音宣告予以勸導，但凌男不顧勸導，19分鐘內狂打了13通，造成專線被占用，嚴重影響報案電話的接聽。最後遭警方依社會秩序維護法函送，並罰鍰新台幣3000元。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年1月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園凌姓男子日前因酒後心情不佳，無故撥打18通110報案電話，占用報案專線，影響民眾權益，警方依社會秩序維護法函送，桃園地院裁罰新台幣3000元，為桃園首張亂打110罰單。



桃園市政府桃園警分局勤務指揮中心主任吳貴雲今天受訪表示，桃園市一名51歲凌姓男子，日前先是5次無故撥打110報案電話，值班員警接聽時發現男子酒醉語無倫次，便同步播放語音宣告予以勸導，但凌男不顧勸導，19分鐘內狂打了13通，造成專線被占用，嚴重影響報案電話的接聽。



吳貴雲表示，桃園分局偵查隊及轄區中路派出所立即循線將凌男查緝到案，凌男說因為生活不順遂又發生車禍，才會在酒後持續密集狂撥110報案電話，遭警方依社會秩序維護法函送桃園地方法院簡易庭，經裁定罰鍰3000元。



吳貴雲提醒民眾，無故撥打110報案電話經勸導無效者，將可依社會秩序維護法規定，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。1070104