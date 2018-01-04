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政策擬增第三性別 性平處將跨部會研商

發稿時間：2018/01/04 16:21

最新更新：2018/01/04 17:15

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為確保跨性別、陰陽人等多元性別者權益，行政院政務委員羅秉成負責督導性平處盤點相關法規與表單，將盡快召開跨部會會議研商增加第三性別的具體作法。（中央社檔案照片）為確保跨性別、陰陽人等多元性別者權益，行政院政務委員羅秉成負責督導性平處盤點相關法規與表單，將盡快召開跨部會會議研商增加第三性別的具體作法。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩、劉麗榮台北4日電）行政院性別平等處今天表示，為確保跨性別、陰陽人等多元性別者權益，增加第三性別選項是政府政策方向，性平處正盤點相關法規與表單，將盡快召開跨部會會議，研商具體作法。

性平處表示，增加男、女之外的第三性別選項是政府既定的政策方向，去年9月由行政院政務委員林萬億召開會議，指示各相關部會進行盤點相關法規與表單。後因政委業務調整，目前相關業務由政委羅秉成負責督導。

性平處指出，目前正在盤點相關法規與表單，並請各相關部會補齊資料，待盤點完畢後，會由羅秉成盡快召開跨部會會議，進一步研商短中長期推動的具體做法；因為牽涉許多部會與涉及許多層面，預計需要多次研商。

性平處說，技術面上沒有太大的問題，主要是需要盤點法規，了解是否需要以及如何調整；至於推動的時間表，還須進一步開會討論。

針對身分證提供第三性別選項，內政部戶政司長張琬宜告訴中央社記者，行政院去年開會希望大家朝這方向評估，要求各相關部會提供資料統整研議，內政部也已提供資料。

她說，只要政策確定，戶政系統會配合後續作業，在身分證性別欄提供第三性別選項。

外交部發言人李憲章表示，主要還是內政部戶政司對身分證的註記，外交部發行護照是下游工作，未來只要內政部同意，外交部基於權責與行政院相關決定，會配合內政部後續作為進行必要調整。

外交部領事事務局官員向中央社記者表示，只要內政部做出決定，未來民眾拿身分證申辦護照時，護照上的性別欄將可比照辦理。1070104

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