/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓泊逸渡假酒店
>rss

涉違證交法 IDF零件商張連生500萬交保

發稿時間：2018/01/05 08:46

最新更新：2018/01/05 08:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林長順新北5日電）IDF零件商全特公司董事長張連生為償還公司積欠國防基金會債務，與兒子張永達共謀，遭控違反證交法。新北地檢署昨天約談多人，今天凌晨諭令張連生父子各500萬元、100萬元交保。

新北地檢署指出，日前接獲線報，指因應政府自製經國號戰機（IDF)政策，財團法人國防工業發展基金會與民間企業於民國70年間共同出資設立全特技術工業股份有限公司，由張連生擔任全特公司董事長，並由國防基金會貸款約新台幣3億6000餘萬元給全特公司，張連生為連帶保證人。

新北檢表示，由於全特公司遲遲無法償還國防基金會欠款，國防基金會於102年間向桃園地院聲請對全特公司進行清償債務強制執行程序。張連生知道如依公開拍賣程序賣出，將無法收回他對全特公司2億餘元的借款及投資。

檢方指出，張連生為此與當時擔任富驊企業公司董事長的兒子張永達共同籌劃，先由富驊企業新設子公司富驊航太公司，再由富驊航太以高於市價1億餘元的6億餘元向全特公司收購土地廠房，使張男等人得以獲取不法利益清償全特公司積欠國防基金會的債務。

檢方昨天指揮調查局北部地區機動工作站，兵分10路搜索全特公司等地，並傳訊被告張連生父子及相關證人到案說明，檢察官訊後，今天凌晨諭令張連生、張永達分別以新台幣500萬元、100萬元交保。1070105

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪
美東暴風雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP