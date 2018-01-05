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入冬最強冷氣團報到 高市防寒備戰

發稿時間：2018/01/05 16:28

最新更新：2018/01/05 16:28

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（中央社記者陳朝福高雄5日電）入冬最強冷氣團將報到，人安基金會鳳山平安站與高雄市社會局啟動防寒機制備戰，提供街友禦寒用品與臨時夜宿等措施，民眾如果發現街友需要協助，可即時通報1999高雄萬事通。

人安基金會鳳山平安站長華國興今天說，入冬來最強烈大陸冷氣團報到，濕冷且低溫將逐步下探，為防憾事發生，鳳山平安站啟動防寒關懷機制，提前夜訪街友發放睡袋、長袖衣物等禦寒用品。

防寒備戰鳳山平安站不敢掉以輕心，一旦氣溫低於攝氏15度，將掛起「街友來防寒」燈，開放街友臨時夜宿避寒。

高雄地區昨天下午起持續下雨，今天上午明顯感受到氣溫偏低，高雄市社會局持續進行街友低溫關懷服務，加強到街友聚集地點訪視，並提供街友薑母茶、稀飯等熱食，並發放睡袋、暖暖包及禦寒衣物等。

一旦街友有緊急安置或物資上的需求時，高雄市社會局籲請民眾協助通報1999高雄萬事通，立即會提供協助。

華國興表示，冷氣團來襲對於露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱辛。人安基金會服務寒士提供防飢、防寒、防病等服務，將與創世、華山基金會策略聯盟於2月4日辦理「第28屆寒士吃飽30」愛心尾牙，鳳山地區辦理105桌。

華國興說，愛心尾牙將邀請1050名寒士參與，目前桌數只募得四成，盼各界共襄善舉，讓寒士感受溫暖與關懷。愛心專線07-7104937。劃撥帳號：42173742（戶名：人安基金會。備註：尾牙）。1070105

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