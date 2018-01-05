殯儀館拈香遭拒暴打管理員 2男遭判刑

苗栗男子張世豐106年5月28日凌晨酒後闖入頭份市殯儀館欲向亡友拈香，遭管理員以開放時間未到為由制止，張男竟與余姓友人毆打管理員（圖）致右眼失明，苗栗地方法院5日依妨害公務執行致人重傷罪將2人判刑。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年1月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗男子張世豐酒後闖入頭份市殯儀館欲向亡友拈香，遭管理員以開放時間未到為由制止，張男竟與余姓友人毆打管理員致右眼失明，2人今遭苗栗地院依妨害公務執行致人重傷罪判刑。



判決書指出，張世豐（54歲）去年5月28日凌晨5時許，由友人余國樑（53歲、）駕車載往頭份市立殯儀館，張獨自進入館內大廳欲向亡友拈香，被劉姓值班管理員（62歲）告知6時以後才開放並請出大廳，兩人先是口角爭吵，接著在殯儀館大門口發生拉扯。



帶著酒氣的張世豐心生不滿，對劉姓管理員拳腳相向，將劉推倒在地，持拖鞋不斷用力毆打對方頭部，余國樑見狀也加入戰局，以腳猛踢猛踹，導致管理員右眼眼球破裂、眼瞼瘀傷、左手腕骨折、右手肘擦傷，經送醫治療右眼永久失明。



檢警調查時，張世豐辯稱因管理員態度差，一時氣憤才出手，「只是想要教訓他」；余國樑則稱原本是要拉開雙方勸架，後來看到管理員也有回擊才打他兩拳。



張世豐是前頭份鎮長張真臺兒子，因染毒無正當工作，多次因施用毒品案件遭判刑，去年1月才假釋出獄，5月假釋期滿沒幾天又闖禍，家人只能搖頭。



苗栗地方法院法官審酌2人一時衝動犯下罪行，事後態度坦承並與被害人達成和解，今依共犯刑法第135條妨害公務執行致人重傷罪，判處張世豐有期徒刑2年，余國樑有期徒刑1年8月、緩刑4年。全案可上訴。1070105