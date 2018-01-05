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矯正首長大風吹 邱鴻基升任副署長

發稿時間：2018/01/05 17:13

最新更新：2018/01/05 17:13

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（中央社記者蕭博文台北5日電）法務部今天公布矯正機關首長名單，共31人異動。包括台北監獄典獄長邱鴻基升任矯正署副署長，宜蘭監獄典獄長謝琨琦調北監典獄長，派令將於1月16日生效。

法務部新聞稿公布異動名單，包括邱鴻基調升矯正署副署長、桃園監獄典獄長周輝煌調派矯正署主任秘書、屏東看守所長林明達調升矯正署教化輔導組長、臺北女子看守所長于淑華調升矯正署綜合規劃組副組長、基隆看守所長高千雲調升矯正署矯正醫療組副組長。

宜蘭監獄典獄長謝琨琦調派臺北監獄典獄長、矯正署教化輔導組組長林憲銘調派雲林監獄典獄長、新店戒治所所長吳永杉調派新竹監獄典獄長、東成技能訓練所所長林錦清調派高雄女子監獄典獄長、彰化監獄副典獄長饒雅旗調升綠島監獄典獄長、矯正署副署長郭鴻文調派臺南監獄典獄長、花蓮監獄典獄長劉世添調派宜蘭監獄典獄長。

自強外役監獄典獄長葛煌明調派花蓮監獄典獄長、基隆監獄典獄長吳信彥調派自強外役監獄典獄長、臺東監獄典獄長蘇慶榮調派基隆監獄典獄長、花蓮看守所所長彭永富調派臺東監獄典獄長、高雄第二監獄典獄長莊能杰調派嘉義監獄典獄長、矯正署主任秘書吳澤生調派高雄第二監獄典獄長、臺北看守所所長許金標調派桃園監獄典獄長、矯正署秘書室主任詹益鵬調升金門監獄典獄長。

矯正署後勤資源組專門委員葉俊宏調升基隆看守所長、臺南少年觀護所長游玉梅調派臺北女子看守所長、矯正署安全督導組副組長鄭翠芬調派臺南少年觀護所長、臺北監獄副典獄長曾文欽調升屏東看守所長、高雄女子監獄典獄長陳耀謙調派新店戒治所長、綠島監獄典獄長林振榮調派嘉義看守所長。

嘉義看守所長陳金峰調派東成技能訓練長、臺中監獄副典獄長林順斌調升花蓮看守所長、金門監獄典獄長黃金章調派高雄戒治所長、泰源技能訓練所長林志雄調派臺北看守所長、高雄戒治所長黃銘強調派泰源技能訓練所長。1070105

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