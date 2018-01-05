海巡查獲50萬錠一粒眠 市值逾億

海巡署中區巡防局、彰化縣警察局等多個單位，4日晚在彰化市一處鐵皮屋查獲50多萬錠的毒品一粒眠，並逮捕兩名嫌疑人，總價初估超過新台幣一億元。彰化縣長魏明谷（前中）等人5日特別頒發獎金，獎勵防制毒品有功。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年1月5日

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）海巡署中區巡防局、彰化縣警察局等多個單位，昨天晚上前往彰化市一處鐵皮屋查獲50多萬錠的毒品一粒眠，逮捕兩名嫌疑人。警方指出，如以市價一粒200元計算，總價超過一億。



彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥等人今天下午到彰化機動查緝隊隊部，頒發獎金給海巡署中區巡防局彰化機動查緝隊以及彰化縣警察局等單位，獎勵防制毒品有功。



中區巡防局副局長耿英傑今天指出，被逮的溫男及林男供稱，由於農曆春節假期將至，特別大量進貨，想要賺一筆。一粒眠又被稱為強姦藥丸，服用後會感覺昏昏欲睡。



海巡署指出，一粒眠一粒市價可賣到新台幣200元，他們在鐵皮屋所找到的毒品總價初估超過一億元，所幸沒有流入市面。



海巡署接獲線報，有毒品前科的溫姓男子想要重操舊業，循線跟監發現林姓男子和溫姓男子聯絡載運毒品的時間，將2人逮捕到案，今天依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。1070105