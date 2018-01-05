行竊民進黨中央黨部趙準基遣返出境

行竊民主進步黨中央黨部大樓的韓國籍男子趙準基（中）經台北地方法院判刑5個月，5日服刑期滿，晚間由移民署、刑事局人員押解出境。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 107年1月5日

（中央社記者邱俊欽桃園機場5日電）行竊民主進步黨中央黨部大樓的韓國籍男子趙準基在台服刑期滿後，今天晚間由移民署、刑事局人員押解出境，韓國警方也派人執行押解任務。



趙準基去年8月涉嫌偷竊民進黨中央黨部大樓財物，全案經台北地方法院判刑5個月確定。趙準基放棄上訴後服刑，並於今天服刑期滿；趙男晚間7時25分搭乘大韓航空公司，遭驅逐出境。



趙準基被警方押解到桃園國際機場時，穿著白色上衣，雙手掩面，低頭不語，頻頻閃躲媒體的拍攝，隨即被押解到移民署專勤隊，進行最後的身分確認。



趙準基在搭機前，還向警方表示，不願意在候機室與其他旅客等候班機，最後在移民署押解下提早登機，而韓國警方也派出3名幹員來台，執行後續押解任務。



刑事局人員表示，趙準基去年8月1日涉嫌行竊民進黨中央黨部大樓，並偷走新台幣9萬多元、2萬元日幣，並於當天晚上搭機前往日本，但遭到日方拒絕入境。趙準基遭遣返來台時，又從機場管制區擅自翻越查驗台，搭乘計程車離去，直到8月6日逃逸時，在新北市烏來溫泉路附近遭到逮捕。1070105