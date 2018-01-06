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深夜自製工具偷香油錢 警到場人贓俱獲

發稿時間：2018/01/06 13:24

最新更新：2018/01/06 14:23

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陳姓與周姓男子3日凌晨到台中市霧峰區一處福德宮，一人在門邊滑手機把風，一人在香油錢箱前釣香油錢行竊，遭警方當場逮捕，訊後依竊盜罪嫌送辦。中央社記者蘇木春傳真　107年1月6日陳姓與周姓男子3日凌晨到台中市霧峰區一處福德宮，一人在門邊滑手機把風，一人在香油錢箱前釣香油錢行竊，遭警方當場逮捕，訊後依竊盜罪嫌送辦。中央社記者蘇木春傳真　107年1月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）陳姓與周姓男子日前到台中市霧峰區一處福德宮，以自製工具偷香油錢，警方獲報到場查看，陳姓男子見到員警還嚇得將手中紙錢掉滿地，當場查扣作案工具與贓款，訊問後依法送辦。

台中霧峰警分局四德派出所所長林崎嵩今天受訪表示，警方3日凌晨2時餘接獲民眾報案，指出霧峰區一處福德宮內有兩人疑似行竊，員警獲報趕到現場查看。

員警到場時，42歲陳姓男子正要從福德宮離開，見到警方出現，嚇到將原本拿在手中假裝要參拜的金紙掉落滿地，員警詢問他為何深夜出現在廟內，陳男謊稱到場參拜，廟內另有40歲周姓男子，也向警方謊稱相約參拜。

警方勘查後發現，周男見警方到場無法脫逃，便將作案工具藏在香油錢箱旁的金紙櫃紙箱內，周男見事跡敗露當場坦承行竊，並查扣贓款新台幣700元。

經調閱廟內監視器畫面，兩人在福德宮內，一人在門邊滑手機把風，一人在香油錢箱前進行香油錢行竊，周男自製黏鈔工具，由釣線綑綁鉛片，另一邊綁在抓癢棒上，兩人沒想到才偷到香油錢，還來不及離開，就被警方逮捕，訊問後都被依竊盜罪嫌送辦。1070106

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