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雲林莿桐鄉公所疑遭槍擊 警告意味濃

發稿時間：2018/01/06 17:05

最新更新：2018/01/06 18:00

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zoom in 雲林縣莿桐鄉公所大門玻璃5日下午疑遭槍擊，所幸無人受傷，警方獲報後封鎖現場進行採證。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年1月6日雲林縣莿桐鄉公所大門玻璃5日下午疑遭槍擊，所幸無人受傷，警方獲報後封鎖現場進行採證。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年1月6日

（中央社記者黃國芳雲林縣6日電）雲林縣莿桐鄉公所大門玻璃昨天下午疑遭槍擊，所幸無人受傷。鄉長廖秋蓉表示，公所最近處理多件涉及利益的檢舉案，是否擋人財路，遭人開槍警告，靜待警方調查釐清。

廖秋蓉今天向中央社記者表示，透過監視器畫面，這起事件發生在昨天下午1時59分左右，當時公所員工聽到「碰！」一聲，發現大門玻璃竟破了一個洞，直覺不單純，立即報警處理。

廖秋蓉指出，近幾個月來，公所受理多件目無法紀、涉及利益的檢舉案，便積極介入處理，不向黑道勢力妥協，堅持行政立場及首長職責，可能招惹他人開槍警告，不過大白天竟在公所開槍，實在太猖狂。

廖秋蓉說，個人無利益恩怨，做事問心無愧，堅持一切依法處理，是否擋人財路，才招惹這起警告事件，靜待警方調查。

警方到場採證後，初步判斷是空氣槍射擊留下的彈孔，但現場並未尋獲射擊留下的小鋼珠，調閱周邊監視器畫面，已鎖定疑似犯案的特定車輛，正以車追人，釐清真相。1070106

雲林縣莿桐鄉公所大門玻璃5日下午疑遭槍擊，大門玻璃破了一個洞，彈孔清晰可見，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年1月6日雲林縣莿桐鄉公所大門玻璃5日下午疑遭槍擊，大門玻璃破了一個洞，彈孔清晰可見，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　107年1月6日
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