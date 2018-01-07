時代力量府前抗議增設帳篷 警拆除

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，警方在7日凌晨強拆帳篷，預備下一波驅離動作，時代力量立委黃國昌（右）與徐永明（中）等人繼續躺在雨中。中央社記者徐肇昌攝 107年1月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，今晨0時許，雨勢未停，聲援民眾搬來帳篷欲搭設時遭警制止，雙方拉扯，警方順利強拆並移走；警方說，可依法拆除並扣留。



時代力量不滿民進黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，晚間轉赴總統府前禁食抗議至今，台北市警察局則是針對總統府周邊道路擴大管制。



聲援活動群眾為因應今天清晨雨勢，搬來兩頂帳篷並準備在現場搭設，台北市警察局中正一分局駐守員警發現，上前制止，雙方爆發拉扯，警方事後順利移走帳篷，衝突並未擴大，立委黃國昌則不滿警方執法，直接躺臥地上表達抗議。



中正一分局副分局長于增祥在現場受訪表示，警方針對府前陳抗民眾已舉牌5次並多次勸導，但群眾仍不願散去，今晨0時許，群眾在現場準備增設2頂帳篷，因總統府前為集會遊行禁制區，依集會遊行法及警察職權行使法，可拆除並扣留帳篷。



中正一分局交通組員警在深夜2時許針對時力在現場已搭設的一頂帳篷，以道路堆積物品妨礙通行為由，違反道路交通管理處罰條例規定開罰，員警告知黃國昌簽收，但黃拒簽，警方告知違規事由後就離開現場。1070107





時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，7日凌晨警方強拆帳篷，預備下一波驅離動作。中央社記者徐肇昌攝 107年1月7日

時代力量立委5日晚間發起到總統府前禁食抗議，持續至今超過24小時，7日凌晨警方動員到場強制拆除帳棚，現場一度混亂。中央社記者徐肇昌攝 107年1月7日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法已逾24小時，警方在7日凌晨強拆帳篷，預備下一波驅離動作，時代力量立委黃國昌（左）抱著帳篷支柱。中央社記者徐肇昌攝 107年1月7日

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