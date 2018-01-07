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移工遊行和時力抗議 北市500警因應

發稿時間：2018/01/07 14:37

最新更新：2018/01/07 14:45

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影片來源：中央社

（中央社記者黃麗芸台北7日電）「看見非公民大遊行」今天下午登場，即便滂沱大雨，仍聚集逾千人從勞動部要走到凱道，盼非公民移工也能享有政治權，適逢時力立委在府前抗議，北市也派500名警力因應。

「移工公投計畫，非公民政治平權」集會遊行活動今天下午舉行，包括台灣基督長老教會、勞動人權協會、天主教希望職工中心和台灣電子電機資訊產業工會等多個團體參與。

即便北市今天大雨下不停，仍澆不息眾人的熱情，活動起點勞動部現場就聚集上千名外籍勞工和本土勞工，分別高舉「移工越廉價、本勞越失業」、「移工本勞反脫勾」、「共同生活、共同決定、看見非公民」等布條，高喊口號希望能參與和他們有關政策的權利。

台北市政府警察局大同分局也派出80至100名警力，到場維持秩序和交通管制。

遊行隊伍準時於下午1時30分從勞動部出發，上千名本土、外籍勞工紛著雨衣或是拿雨傘，頭綁布條、高喊口號，一路步行到凱達格蘭大道集結、表達訴求。

為因應集會遊行活動，北市警方自下午2時起，針對凱道（公園路至中山南路）北側5線車道進行管制，提醒用路人留意。

由於適逢時代力量立委們也在總統府前禁食抗議勞基法修法。台北市政府警察局今天也規劃共計500名警力，運用於集會遊行路線周遭及總統府、立法院、行政院和總統寓所等處，執行安全維護及交管疏導措施。1070107

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