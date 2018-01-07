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關鍵字： Pg One時代力量李文杰管中閔

CIA局長：川普完全適任 有人始終崩潰中

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時力立委找律師 告警違反集遊法傷害罪

發稿時間：2018/01/07 17:29

最新更新：2018/01/07 19:08

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時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，因不滿帳篷遭警方拆除，7日下午委任邱顯智（左）、曾威凱（右）等11名律師組成的律師團，到台北地檢署按鈴控告警方現場指揮官。中央社記者王揚宇攝　107年1月7日時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，因不滿帳篷遭警方拆除，7日下午委任邱顯智（左）、曾威凱（右）等11名律師組成的律師團，到台北地檢署按鈴控告警方現場指揮官。中央社記者王揚宇攝　107年1月7日

（中央社記者王揚宇台北7日電）時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，今天委任邱顯智、曾威凱等11名律師組成的律師團，到北檢按鈴控告警方現場指揮官涉違集遊法、傷害及強制罪嫌。

時代力量不滿民進黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，晚間轉赴總統府前禁食抗議至今，台北市警察局則是針對總統府周邊道路擴大管制。

今天凌晨0時許，雨勢未停，聲援民眾搬來帳篷欲搭設時遭警制止，雙方拉扯，警方順利強拆並移走；警方說，可依法拆除並扣留。時代力量籍立委黃國昌等人不滿，今天下午委任邱顯智、曾威凱等律師到台北地檢署按鈴控告現場指揮官。

律師團成員丁穩勝說，這原本是一場平和的靜坐抗議活動，警方確以非常不符合比例的方式擴大整個封鎖圈，把凱道、博愛特區封鎖，限制人民來了解、關心這場抗議勞基法改惡的絕食活動，警方已違反集會遊行法相關規定。

律師團成員胡博硯則指出，警方在風雨中拆除遮風避雨措施，這會造成陳抗者身體受到直接的傷害，因此有強制罪和傷害罪問題；他也提醒執行勤務的員警，依據公務人員保障法規定，對於違法命令就不應該遵循，否則恐會在訴追範圍內。

曾威凱則說，在拒馬前和當事人簽委任狀，「這個政府真的沒有極限了」；看到立委們睡在泡濕的睡袋裡，他感觸良多，也認為「政治再怎麼樣，還是要有人性」。1070107

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