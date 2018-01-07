移民署推新二代培力 向北市校園拓展

（中央社記者黃麗芸台北7日電）著眼新住民二代的母語及文化優勢，內政部移民署近年推展新住民新二代培力計劃，透過適當培訓及引導，讓新二代順利接軌國際，成為南向新國力，今天也到北市校園分享實例。



移民署今天發布新聞稿表示，為推廣「新住民子女海外培力計畫」及「新住民及其子女築夢計畫」，移民署台北市服務站主任黃齡玉與台北市民政局信義區區長游竹萍，今天特別帶新住民二代陳金鈴及林小婷到台北市永吉國中，分享他們回到越南及印尼的跨國體驗和參加新二代比賽的得獎心得。



包括新住民家長、老師和新住民二代學生等，共計逾60人一同參與。



黃齡玉表示，移民署為照顧新住民及其子女，陸續推動相關照顧措施，像是「新住民子女培育研習營」、「新住民子女海外培力計畫」、「新住民及其子女築夢計畫」及「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」等，以「愛」與「關懷」為出發點，讓他們能在台灣永續發展。



同時，期待透過新住民新二代培力計畫，著眼於新住民二代的母語及文化優勢，開發孩子們的優勢潛力，讓他們的未來充滿希望。



永吉國中校長賴宏銓也認為，每個孩子都是「獨一無二」的個體，都有他存在的發展空間，希望透過結合外部資源，以協助發展孩子的「優勢智能」，移民署的相關計畫能協助發展孩子的「文化優勢」。1070107