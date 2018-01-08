時力抗議排除 警方拆除總統府周邊拒馬[影]

時代力量籍立委在總統府前凱道上禁食抗議勞動基準法修法，截至8日凌晨4時15分左右近60小時；警方8日清晨將抗議民眾帶離，總統府周邊交通動線恢復中。中央社記者吳家昇攝 107年1月8日

（中央社記者王揚宇台北8日電）時代力量籍立委在總統府前凱道上抗議勞動基準法修法；警方於今天清晨4時15分起將抗議民眾帶離，結束這場近60小時的抗議行動，而總統府周邊部分拒馬正拆除中，恢復交通動線。



警方統計，這次帶離的10男6女（無立委）分別乘坐兩輛警備車，帶往台北市警察局信義分局、台北醫學大學附設醫院，他們表示無就醫意願後自行離去。



時代力量籍立委林昶佐、洪慈庸自行前往台大急診室檢查後離去；徐永明則搭救護車至台大急診室就診後離去。



在場員警詢問黃國昌是否要坐救護車到醫院檢查，黃說不需要，而他最後由警方陪同行走至台大急診室檢查後，再步行至立法院第3會館。



立法院臨時會將處理勞基法部分條文修正草案，黃國昌等5名時力籍立委反對修法，5日下午破壞立法院議場門鎖，用鐵鏈將自己反鎖在議場內，但遭民主進步黨籍立委突破。



黃國昌等5名立委隨後撤出議場，5日晚間轉戰到總統府前靜坐禁食抗議；警方於8日凌晨4時15分起進行驅離行動，將凱道清空，並著手拆除總統府周邊部分拒馬。1070108





影片來源：中央社

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，時力立委黃國昌（前右2）在警方戒護下離開總統府前，高舉雙手。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制將時力立委徐永明（右1）架離總統府前，送醫檢查。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，在民眾上班前清空道路。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

時代力量籍立委在總統府前凱道上禁食抗議勞動基準法修法近60小時。警方8日凌晨4時15分左右出動大批警力，將抗議民眾帶離現場，並拆除總統府周邊部分拒馬。中央社記者吳家昇攝 107年1月8日

時代力量立委在總統府前禁食抗議勞基法修法，警方8日凌晨強制拆除帳篷，時力成員被警方帶離總統府前。中央社記者張皓安攝 107年1月8日

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