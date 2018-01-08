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失控汽車連撞機車 6大學生輕重傷

發稿時間：2018/01/08 11:56

最新更新：2018/01/08 13:29

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鄭姓男子7日晚間駕車行經高市一處山路彎道失控衝進對向車道，撞倒來自台南的一群大學生夜遊機車隊，造成6名學生輕重傷。車禍現場一片狼藉。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年1月8日鄭姓男子7日晚間駕車行經高市一處山路彎道失控衝進對向車道，撞倒來自台南的一群大學生夜遊機車隊，造成6名學生輕重傷。車禍現場一片狼藉。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年1月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）鄭姓男子昨晚駕車行經高市一處山路彎道失控衝進對向車道，如保齡球般撞倒來自台南的一群大學生夜遊機車隊，造成6名學生輕重傷。鄭男說，當時因閃避前方亂入動物而失控肇事。

根據高雄湖內警分局員警調查，26歲的鄭姓男子昨晚駕駛自小客車由旗山區住家出門欲到岡山區訪友，行經田寮區台28線古亭段一處山路彎道，疑因車速過快，失控衝入對向車道，撞上來自台南的一群大學生夜遊機車隊，猶如打保齡球般，一連波及5部機車，造成6名男女學生輕重傷，自小客左前車頭也嚴重毀損，現場被撞機車人車倒地，一片狼藉。

警方今天上午舉行記者會，說明這起車禍事故指出，被撞的機車隊成員是台南市某大學8名同學，他們當時分乘7部機車欲至高雄旗山老街夜遊，而自小客鄭姓駕駛自述當時為閃避前方亂入的動物，一時失控肇事，雙方都無酒駕。

警方表示，受傷的大學生為5名機車男騎士及1名女同學，其中，張姓男大生搭載謝姓女同學，兩人雙雙掛彩，張生右腳趾骨折，謝女則輕徵擦傷；首當其衝被撞的李姓男大生則左大腿骨折，另3名男騎士僅輕微擦傷。6名傷者意識清醒，經送醫也都無生命危險。1070108

鄭姓男子7日晚間駕車行經高市一處山路彎道失控衝進對向車道，撞倒來自台南的一群大學生夜遊機車隊，造成6名學生輕重傷。肇事車輛左前車頭嚴重毀損。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年1月8日鄭姓男子7日晚間駕車行經高市一處山路彎道失控衝進對向車道，撞倒來自台南的一群大學生夜遊機車隊，造成6名學生輕重傷。肇事車輛左前車頭嚴重毀損。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年1月8日
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