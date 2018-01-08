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國道鼎金路段連環車禍 5車追撞1死1傷

發稿時間：2018/01/08 14:27

最新更新：2018/01/08 15:40

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國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，5部大小車輛追撞成一團，其中一名駕駛當場無生命跡象送醫不治，另有一名駕駛傷重送醫，車禍現場一片凌亂。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月8日國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，5部大小車輛追撞成一團，其中一名駕駛當場無生命跡象送醫不治，另有一名駕駛傷重送醫，車禍現場一片凌亂。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）國道10號鼎金交流道附近路段今天發生連環車禍，5部大小車輛追撞一團，一部休旅車慘遭砂石車及拖板車夾擊成廢鐵，駕駛當場OHCA送醫仍不治，另一輛小貨車駕駛也傷重送醫。

國道10號3.7K西向接近鼎金交流道上午11時3分左右，發生連環車禍，現場1輛聯結拖板車、1輛聯結砂石車、1輛自小客車、1輛小貨車及1輛BMW休旅車追撞一團，其中BMW休旅車年約60歲男性駕駛被困在車內，被救出時已OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫仍回天乏術。

依警方初步調查，這輛BMW休旅車與前方砂石車追撞後，又遭後方拖板車追撞，當場成「夾心餅」遭夾擊成廢鐵，後方拖板車擋風玻璃也全碎裂，警消趕到救出受困BMW休旅車駕駛，他已當場OHCA，經送醫仍不治。

警方指出，另一輛遭撞至外側護攔的小貨車車頭嚴重毀損，車上貨物散落於地，車上的男性司機左小趾骨折，肢體擦傷，意識清楚，經送醫沒有生命危險。

事故發生後，警方封閉現場中線和外線車道處理善後，並調查車禍原因，現場附近車流也一度嚴重回堵。1070108

國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，5部大小車輛追撞成一團，一輛休旅車（中黑色車體）慘遭砂石車及拖板車夾擊，成了廢鐵。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月8日國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，5部大小車輛追撞成一團，一輛休旅車（中黑色車體）慘遭砂石車及拖板車夾擊，成了廢鐵。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月8日
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