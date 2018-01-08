蘭嶼海邊 3尾鯨豚擱淺死亡

行政院海岸巡防署海岸巡防總局東部地區巡防局第13岸巡總隊，8日發布新聞稿表示，蘭嶼開元安檢所上午巡邏時，在蘭嶼雙獅岩岸邊，發現3尾死亡多日的鯨豚，外觀腐爛，無法辨識種類。（海巡第13岸巡總隊提供）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月8日

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣蘭嶼海邊今天上午發現3尾擱淺死亡的鯨豚，專家研判疑似為柏氏中喙鯨，因已死亡多日，外觀腐爛，無法判斷集體擱淺原因。



行政院海岸巡防署海岸巡防總局東部地區巡防局第13岸巡總隊，今天發布新聞稿表示，蘭嶼開元安檢所上午巡邏時，在蘭嶼雙獅岩岸邊，發現3尾死亡多日的鯨豚，外觀腐爛，無法辨識種類，鯨豚保育協會表示無研究價值。



第13岸巡總隊發言人方佳琳表示，經初步丈量，鯨豚身長分別為2米7、2米5及2米1。因擱淺地點周遭均為礁岩地形不適合掩埋，遺體處置以就地自然腐敗方式處理。



台東縣政府農業處保育科技正秘福成表示，中華鯨豚協會研判，3尾鯨豚疑似是柏氏中喙鯨，因已腐爛，無法判斷集體擱淺和死亡原因。1070108



