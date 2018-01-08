男子改槍山區試射 網售香港買家遭逮

一名26歲甘姓男子自行改造槍枝，除在山區試射更透過網路張貼相關資訊被民眾檢舉，警方循線蒐證調查，4日前往逮人，當場查獲改造手槍等證物，8日在破案記者會中陳列。中央社記者黃麗芸攝 107年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）現年26歲甘姓男子自行改造槍枝，並在新北市樹林區山區進行試射，去年底還透過微信和香港買家成交一筆訂單，經警方調查蒐證後，於今年1月4日前往甘男家搜索、逮捕。



台北市警察局內湖分局康樂派出所今天舉行破案記者會，所長葉碩竣表示，去年底接獲民眾通報指出，甘男於網路上張貼槍枝改造和販賣等資訊，警方立即追蹤調查。



根據警方調查發現，26歲的甘男有毒品和槍砲前科，不但涉嫌改造並持有槍枝外，還在自家後山山區進行試射，行為相當猖狂，因此於今年1月4日下午2時持搜索票，前往甘男新北市樹林區的住處進行搜索。





一名甘姓男子透過網路販售改造槍枝遭民眾舉報，警方循線查證後日前逮捕甘男，台北市警察局內湖分局康樂派出所所長葉碩竣（圖）8日在記者會中說明案情。中央社記者黃麗芸攝 107年1月8日

搜索當下，警方發現甘男正在把玩改造槍枝，立即將他逮捕，同時查扣一把改造手槍、一把半成品改造手槍、槍械主要零組件、槍枝設計圖及改造工具一批、一組安非他命吸食器和兩個殘渣袋等證物。



警方進一步調查發現，甘男利用知名大廠產品製造擬真度和品質精良的模型槍，再透過網路購物平台購買強化零件後，自行組裝成非法改造槍枝，最後以手機通訊軟體微信進行販售，對象包括中國大陸和香港買家。



目前已知甘男在去年12月有和香港買家成交一筆改造槍枝訂單，代價為人民幣2000元，且以快遞郵寄包裹方式外銷境外。



葉碩竣表示，甘男到案後雖矢口否認犯行，但他手機內的改造槍枝證據確鑿，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。1070108