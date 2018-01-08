上市公司員工勾結業者偷斤減兩 2人送辦

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南檢調接獲股票上市的三星科技公司檢舉，陳男涉勾結公司得標鐵粒等下腳料黃姓業者，用遙控器減少地磅電子秤顯示數字，公司蒙受鉅額損失，台南地檢向法院聲請羈押2人獲准。



法務部調查局台南市調查處新營站副主任姜彥吏今天受訪說，三星公司在去年3月的業務檢查中，發現地磅區電子秤異常，檢具相關事證向台南市調查處舉發。



姜彥吏指出，經調查蒐證後發現，三星公司員工陳姓男子，涉嫌勾結一家鐵材公司，利用得標三星公司鐵粒等下腳料期間，於鐵材公司所屬貨車離開三星公司前經磅秤時，以手持疑似「電子地磅遙控器」，操作減少磅秤螢幕所顯示的實際重量，使這家鐵材公司得以較少金額付款給三星公司購得下腳料。



他說，經報請台南地檢署檢察官王聖豪指揮後，於去年12月26日起陸續發動搜索，查獲遙控器及變更磅秤重量的晶片等證物，並約談陳男及鐵材公司黃姓負責人等8人到案說明。



姜彥吏表示，三星公司在產製螺帽加工過程產生鐵粒等下腳料標售後，經陳男等人共謀，以遙控器干擾下腳料過磅的電子地磅，實際40公噸重的下腳料，磅秤顯示數字僅約20多公噸，增加載運車次，初估使三星公司損失新台幣數千萬元。



台南地檢署指出，經檢察官複訊後，認為陳、黃兩人涉嫌詐欺罪嫌重大，向台南地方法院聲請羈押獲准。1070108