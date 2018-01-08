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澎籍漁船疑非法電魚 檢警查獲送辦

發稿時間：2018/01/08 17:58

最新更新：2018/01/08 19:20

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澎湖籍漁船「滿福發」號8日疑趁海象不佳，出海從事電魚等不法捕撈作業，遭澎湖取締非法漁撈小組逮個正著，在船上發現明蝦與漁獲共75公斤。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年1月8日澎湖籍漁船「滿福發」號8日疑趁海象不佳，出海從事電魚等不法捕撈作業，遭澎湖取締非法漁撈小組逮個正著，在船上發現明蝦與漁獲共75公斤。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年1月8日

（中央社澎湖縣8日電）澎湖籍漁船「滿福發」號今天趁海象不佳出海，疑從事電魚不法作業，遭執行「護永專案」澎湖取締非法漁撈小組逮個正著，洪姓船長等5名船員訊後依法送辦。

澎湖海巡隊執行「護永專案」，今天由澎湖地檢署檢察官吳巡龍親率由縣警局刑警大隊與農漁局所組成的取締非法漁撈小組出海查緝不法。

下午在澎湖小門西北海域9.6浬處發現「滿福發」號疑從事非法電魚，經登船臨檢發現電纜線330公尺和疑似以電氣不法捕獲的明蝦與漁貨共75公斤。洪姓船長、1名大陸漁工與3名印尼漁工等5人一併押返偵辦。

澎湖海巡隊表示，「滿」船查扣漁獲將委由漁會拍賣，洪姓船長等人依違反漁業法移送檢方偵辦，並籲請漁民勿短視近利，非法毒、電、炸等方式捕魚，一旦被查獲，將得不償失。1070108

澎湖籍漁船「滿福發」號8日出海捕魚，遭澎湖取締非法漁撈小組發現疑採電魚方式不法捕撈，船上查獲疑似不法捕獲的明蝦與漁獲，共5名船員訊後依法送辦。（澎湖海巡隊提供）中央社　107年1月8日澎湖籍漁船「滿福發」號8日出海捕魚，遭澎湖取締非法漁撈小組發現疑採電魚方式不法捕撈，船上查獲疑似不法捕獲的明蝦與漁獲，共5名船員訊後依法送辦。（澎湖海巡隊提供）中央社　107年1月8日
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