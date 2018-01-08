賣場行竊遭逮 姊妹花稱無業生活苦

苗栗警分局8日表示，苗栗市一對江姓姊妹（箭頭所指）佯裝顧客到大賣場行竊，趁收銀員忙著替其他顧客結帳時欲繞過收銀台離開被發現，報警逮捕。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年1月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗市一對江姓姊妹佯裝顧客到大賣場行竊，正要離開時遭店家發現報警逮捕，28歲姊姊聲稱因無業生活困苦才犯案，警方調查，兩人有竊盜前科，也不只一次到賣場行竊，依法送辦。



苗栗警分局今天發布新聞指出，家住苗栗市的江姓姊妹檔7日晚間近9時前往苗栗市國華路一間量販賣場，兩人先佯裝顧客挑選數十件、價值共計新台幣932元商品，接著躲到監視器死角處分裝進自備手提袋內，趁收銀員忙著替其他顧客結帳時，繞行過收銀台準備離開，遭賣場人員發現，報警逮捕。



姊妹倆偷竊商品包括泡麵、鮮奶、咖啡飲品、牛肉片、杏鮑菇等，全都是日常生活食品，28歲的姊姊向警方供稱，她和27歲妹妹都無業在家，沒有收入、生活困苦，才向妹妹提議到賣場行竊。



警方指出，根據賣場負責人指述，江姓姊妹曾以同樣手法到賣場內行竊多次，這次因員工及時發現才將兩人攔下並報警處理，將對兩人提出竊盜告訴；員警也查出，姊妹兩人都有竊盜前科，質疑兩人「好手好腳，只是不去做而已」，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1070108