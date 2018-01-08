勞團抗議勞基法修法 藍委到場致意

國民黨立委林為洲（左起）、曾銘宗、黃昭順等，8日晚到立法院外勞工團體抗議現場聲援，並向在雨中等候的勞工致意。中央社記者施宗暉攝 107年1月8日

（中央社記者吳欣紜台北8日電）立法院今天下午朝野協商勞基法修正草案，勞團也在場外淋雨抗戰，國民黨立委林為洲、黃昭順及曾銘宗傍晚向勞團致意，同時表達反對鬆綁7休1跟輪班間隔的立場。



立法院臨時會今天下午朝野協商勞基法修正草案，為了表達反對勞基法再修法的立場，勞團一早就在立法院旁青島東路召開記者會抗議，要求民進黨撤回修正草案，下午也架起了棚架跟防水棧板，準備夜宿立院、長期抗戰。



林為洲、黃昭順跟曾銘宗傍晚5時30分前往青島東路，與抗議勞基法修法的民眾致意。林為洲表示，立法院長蘇嘉全指出，勞基法修正案要協商完才會結束，可能會徹夜到明天，「我們會全力阻擋」，尤其鬆綁7休1跟輪班間隔，國民黨跟大家立場一樣堅決反對。



林為洲則表示，蘇嘉全說今天要協商完，「我們沒有這麼樂觀」，光第一條就有很多意見，且勞動部也沒辦法給予到底能不能修改的答覆，很質疑今天會有什麼結果，或許今天只是過水、跑程序而什麼都不改，「如果是這樣就真的太失望了」。



林為洲指出，希望可以找到一個勞方可以接受、資方也可以忍受的平衡點。1070108



