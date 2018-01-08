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國道奪命連環車禍 拖板車撞車陣肇禍

發稿時間：2018/01/08 18:59

最新更新：2018/01/08 19:10

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國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，一部休旅車慘遭砂石車及拖板車夾擊成廢鐵，宛若「夾心餅」，駕駛當場OHCA送醫不治，圖為車禍現場。（國道公路警察局第五公路警察大隊提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年1月8日國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，一部休旅車慘遭砂石車及拖板車夾擊成廢鐵，宛若「夾心餅」，駕駛當場OHCA送醫不治，圖為車禍現場。（國道公路警察局第五公路警察大隊提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年1月8日

（中央社記者程啟峰高雄8日電）國道10號西向3.7K今天發生連環車禍，造成1死1傷。肇事的蔡姓拖板車司機疑因未保持安全距離，煞車不及往前方車陣直撞，波及多輛車輛，其中1部休旅車更被夾擊幾成廢鐵。

根據國道公路警察局第五公路警察大隊調查，事故發生時有2輛小客車欲從國10鼎金系統轉往國1減速行車，後方一輛砂石車也減速前進，尾隨的BMW休旅車及小貨車也緊跟在後，52歲的蔡姓男子駕駛拖板車載著20噸重鋼圈，行經肇事路段，未注意前面回堵路況，疑因剎車不及，一路連撞前方停等車輛肇禍。

警方指出，蔡男先追撞前方小貨車，把小貨車撞偏後，再撞上前方的BMW休旅車，休旅車被撞後往前推撞至前方砂石車後車斗，當場慘遭夾擊成廢鐵，砂石車隨後往前推另撞波及前方1輛自小客車。

由於撞擊力道強勁，造成蔡男拖板車擋風玻璃龜裂，車上鋼圈並甩飛砸至小貨車上，造成小貨車車頭毀損，車上貨物散落於地，部分車輛油箱遭撞破，油漬灑落滿地，現場一片混亂。

這起車禍造成休旅車駕駛死亡，小貨車駕駛受傷，附近回堵車流也一度綿延1、2公里，警消人員約花了2小時才排除現場，恢復交通順暢。1070108

國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，5部大小車輛追撞成一團，其中一名駕駛當場無生命跡象送醫不治，另有一名駕駛傷重送醫，車禍現場一片凌亂。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月8日國道10號鼎金交流道附近路段8日發生連環車禍，5部大小車輛追撞成一團，其中一名駕駛當場無生命跡象送醫不治，另有一名駕駛傷重送醫，車禍現場一片凌亂。（高雄市消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年1月8日
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