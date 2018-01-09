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中山高台南段3車追撞 統聯駕駛當場死亡

發稿時間：2018/01/09 11:05

最新更新：2018/01/09 11:12

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國道1號台南309.7北上路段，9日清晨發生拖板車、統聯客運及自小客車疑似追撞意外，造成統聯客運駕駛死亡、4人受傷。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月9日國道1號台南309.7北上路段，9日清晨發生拖板車、統聯客運及自小客車疑似追撞意外，造成統聯客運駕駛死亡、4人受傷。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月9日

（中央社記者楊思瑞台南9日電）國道1號北上309.7公里台南安定路段今天清晨發生3車追撞事故，其中一輛統聯客運車頭撞及拖板車，駕駛被救出時已明顯死亡，另有4人受傷送醫沒有生命危險。

台南市政府消防局在清晨4時許接獲報案，國道1號北上309.7公里處有重大車禍。消防人員抵達現場時，發現一輛拖板車打橫在車道上，一輛統聯巴士車頭撞上拖板車，一旁還有一輛自小客車。

消防人員指出，統聯巴士的駕駛受困在駕駛座上，經破壞車體協助脫困後已明顯死亡。另外，拖板車駕駛、1名統聯乘客及自小客車的男性駕駛與女性乘客，共4名傷者由救護車送往醫院，4人送醫時意識清醒，沒有生命危險。

統聯客運巴士是清晨由屏東發車開往台北的班車，車上共有3名乘客。駕駛邱姓男子當場死亡。

國道警方初步調查發現，拖板車疑似行經事故路段時，先打滑擦撞內側護欄，再回彈打橫在車道上，後方的統聯客運巴士撞上導致車頭受創嚴重，自小客車再追撞。

這起事故造成後方車流回堵嚴重，直到上午7時許排除障礙後才恢復通車。1070109

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