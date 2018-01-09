/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流金球獎勞基法Pg One

北市觀傳局長簡余晏請辭 柯文哲慰留中

>rss

警開槍擊斃竊嫌遭訴 一審獲判無罪

發稿時間：2018/01/09 11:58

最新更新：2018/01/09 12:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
北巿員警張景義（前）102年為追捕黎姓竊嫌，開槍誤將黎嫌擊斃，遭北檢起訴業務過失致死罪嫌。9日張景義到庭聽判，台北地方法院審判張景義無罪，可上訴。中央社記者蕭博文攝　107年1月9日北巿員警張景義（前）102年為追捕黎姓竊嫌，開槍誤將黎嫌擊斃，遭北檢起訴業務過失致死罪嫌。9日張景義到庭聽判，台北地方法院審判張景義無罪，可上訴。中央社記者蕭博文攝　107年1月9日

（中央社記者蕭博文台北9日電）北巿員警張景義102年追捕黎姓竊嫌，見黎駕車衝進西門町人行道，朝車輪開槍導致黎中彈身亡，遭北檢起訴業務過失致死罪嫌。台北地方法院今天一審判決張景義無罪，可上訴。

親自到庭聽判的張景義今天說，聽到無罪兩字的剎那，心裡的石頭總算輕輕放下，這個判決等於是還給執法者一個公義，如果家屬還要提上訴，也會尊重家屬的權利，繼續走法律途徑。

張景義說，事發至今只有四個字「無愧於心」，感謝警界同仁與長官的關心與支援，也相信這個判決，會對員警在情況急迫下使用警械有很大的作用。

台北地檢署起訴指出，民國102年8月13日晚間，男子黎育維因涉及竊盜案躲避中和警方攔檢，一路駕車至台北市西門町，轉往成都路、捷運6號出口方向逃逸，當時不少民眾圍觀街頭藝人表演，場面陷入混亂，民眾尖叫、竄逃躲避。

張景義當時在附近處理民眾路倒案，見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，孰料黎嫌不肯就範，還在人潮間橫衝直撞。張警朝輪胎連開二槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔，黎送醫不治。

案經多次不起訴處分，北檢重啟調查認為，張景義開槍當下，並未達急迫性，有過失責任，去年5月依業務過失致死罪嫌起訴。1070109

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP