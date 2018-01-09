警開槍擊斃竊嫌遭訴 一審獲判無罪

北巿員警張景義（前）102年為追捕黎姓竊嫌，開槍誤將黎嫌擊斃，遭北檢起訴業務過失致死罪嫌。9日張景義到庭聽判，台北地方法院審判張景義無罪，可上訴。中央社記者蕭博文攝 107年1月9日

（中央社記者蕭博文台北9日電）北巿員警張景義102年追捕黎姓竊嫌，見黎駕車衝進西門町人行道，朝車輪開槍導致黎中彈身亡，遭北檢起訴業務過失致死罪嫌。台北地方法院今天一審判決張景義無罪，可上訴。



親自到庭聽判的張景義今天說，聽到無罪兩字的剎那，心裡的石頭總算輕輕放下，這個判決等於是還給執法者一個公義，如果家屬還要提上訴，也會尊重家屬的權利，繼續走法律途徑。



張景義說，事發至今只有四個字「無愧於心」，感謝警界同仁與長官的關心與支援，也相信這個判決，會對員警在情況急迫下使用警械有很大的作用。



台北地檢署起訴指出，民國102年8月13日晚間，男子黎育維因涉及竊盜案躲避中和警方攔檢，一路駕車至台北市西門町，轉往成都路、捷運6號出口方向逃逸，當時不少民眾圍觀街頭藝人表演，場面陷入混亂，民眾尖叫、竄逃躲避。



張景義當時在附近處理民眾路倒案，見狀加入圍捕，並掏槍喝令「停車、下車」，孰料黎嫌不肯就範，還在人潮間橫衝直撞。張警朝輪胎連開二槍，但子彈意外貫穿擋風玻璃擊中黎嫌腹腔，黎送醫不治。



案經多次不起訴處分，北檢重啟調查認為，張景義開槍當下，並未達急迫性，有過失責任，去年5月依業務過失致死罪嫌起訴。1070109