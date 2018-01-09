被控縱火燒警車 法國男無罪感謝法官

（中央社記者蕭博文台北9日電）法國籍男子李廣榮被控縱火燒燬北市松山分局警車，一審獲判無罪，高院二審認為證據不足，今天再判李男無罪。帶著3個小孩聽判的李男感謝法官判決，也高興地說「台灣讚」。



李廣榮說，在民主國家，不能沒有證據就控告某人或讓某人進到監牢，法官的無罪判決，讓台灣看起來像是個民主國家。



但李廣榮也說，雖獲判無罪，但整個偵辦、審判過程已傷害了他的人生，過去他有老婆、有工作，現在只剩下3個小孩得靠他照顧，既然他是無辜的，台灣政府就該協助他重建人生。



台灣高等法院發布新聞稿指出，李廣榮（LEVY JEAN CHRISTOPHE DAVID FREDERIC）被控於民國104年3月18日凌晨3時19分許，前往台北市政府警察局松山分局松山派出所前停車場縱火，導致13輛警用機車及2輛警用汽車燒燬，檢察官起訴李男涉犯放火燒燬住宅及建築物以外之物等罪嫌。



新聞稿指出，本案最大的癥結點，就是沒有目擊證人、直接拍攝到火場的監視錄影畫面等直接證據；檢察官只憑火災現場附近的監視器畫面、李廣榮當天行蹤及李曾受松山派出所偵辦等間接證據，推論李男是放火之人。



承審合議庭認為，李廣榮在火災發生前1至2分鐘左右，確實曾騎腳踏車靠近火場附近，途中還變換交通工具、變裝，但這些證據最多只能認定李男很可疑，如果就此認定李男是放火行為人，進而用刑罰來處罰，恐怕會冤枉被告。



合議庭指出，如果是李廣榮放火，李男身體、穿著過的衣服、使用過的物品，應該會有油氣反應等微物證據，但檢察官並沒有提出這些證據，也沒有提出放火所用的器具，實在無法斷定李男就是放火行為人。



由於李廣榮一二審均獲判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決適用法令牴觸憲法，或判決違背司法院解釋、判例，檢察官才能提起上訴。1070109