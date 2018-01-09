闖禍不敢回家 2學童寒夜橋下燒紙取暖

宜蘭縣冬山鄉2名國小六年級男童8日在校闖禍，因擔心被罵，放學後沒有回家，晚上躲在橋下燃燒學習單取暖，度過漫漫寒夜。經當地村民分頭搜尋後，9日一早終於找到2人，結束一場虛驚。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 107年1月9日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）宜蘭冬山2名小6男學童昨天在校闖禍，放學後沒有回家，晚上就躲在橋下燃燒學習單取暖，度過漫漫寒夜。當地數十名村民經分頭搜尋後一早終於找到，結束一場虛驚。



據了解，2名就讀冬山鄉某國小6年級的男童，昨天疑因被老師處罰後心生不滿，偷偷將打掃用品從3樓教室往下丟，弄壞一樓的遮雨棚。老師向他們提及賠償責任，並告知要通知家長後，2人因擔心被罵，傍晚放學後沒有回家。



家長入夜後發現孩子失蹤了，急忙與親友將失聯的消息與男童照片放上臉書社群上請求協尋，隨即有多人分享，當地的守望相助隊也加入搜尋行列。



順安社區守望相助隊副隊長張正定今天受訪說，昨晚透過群組聯繫，動員數十人在村內分頭搜尋，各處可能安身的廟宇、超商或工廠都沒有放過，但直到深夜11時，仍未發現2人蹤影。



由於寒流來襲，昨天深夜起溫度驟降，男童的家長們在今天凌晨仍然不停搜尋。一早7時多，有民眾在冬山鄉永美路見到2名男童在寒風中冒雨行走，隨即將他們送到附近派出所安置，之後分別由家長帶回，結束一場虛驚。



從昨晚到今天清晨，2名男童在外遊蕩約10公里，今天暫時在家休息，沒有上課。



校方向中央社記者說，2名男童在失聯期間身上有帶零用錢，在超商買東西吃，還在鄉內義成橋下燃燒學習單取暖，被發現時身心狀況無恙。學校近日除將啟動輔導機制，希望孩子若有事能夠家長或師長溝通，不要再亂跑之外，也感謝村民協尋，讓事情平安落幕。1070109