巨樹擋路警頭痛 熱血民防義警助清除

苗栗縣通霄警分局9日指出，通霄鎮內湖里一棵巨大相思樹8日晚間不堪雨水侵襲根部，倒塌在苗128縣道上，警方動員熱心民防巡守隊冒著低溫雨勢，花3個半小時清除。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年1月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）冷鋒過境，苗栗縣通霄鎮內湖里一棵巨大相思樹不堪雨水侵襲根部，倒塌在苗128縣道上，由於雨天夜色昏暗又是連續彎道，警方獲報頭痛萬分，所幸熱心民防巡守隊冒雨協助清除。



苗栗縣通霄警分局今天表示，昨天傍晚獲報通霄鎮內湖里有樹木倒塌，烏眉派出所長黃智湖率員到場，發現一棵樹齡約50年，樹幹直徑逾60公分的相思樹橫亙在128縣道上。



警方指出，由於天雨夜色昏暗，又是連續彎道，車輛行經非常容易發生危險，然而樹木巨大重量逾1噸，員警也十分傻眼，除立即實施交通管制，也積極協調民間巡守隊，動員人力、機具協助清除。



警方表示，當地內湖里長兼巡守隊長林輝權聞訊趕到現場幫忙，邱姓退休民防義警提供引擎鏈鋸「支解」巨木，徐姓隊員則出動怪手搬移，期間里長還提供熱茶讓大夥「祛寒」。眾人在淒風苦雨中頂著溼冷低溫努力了3個半小時，終於在在昨晚10時多排除，對於熱心民眾無私付出，執勤員警都說「揪感心」。1070109