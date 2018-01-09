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修勞基法陳抗不斷 警署籲讓警力歸常態

發稿時間：2018/01/09 18:39

最新更新：2018/01/09 19:08

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立法院臨時會院會9日處理勞動基準法部分條文修正草案，約下午2時30分進入逐條討論。傍晚勞團繞行立法院，向議場內立委喊口號表達立場。中央社記者吳家昇攝　107年1月9日立法院臨時會院會9日處理勞動基準法部分條文修正草案，約下午2時30分進入逐條討論。傍晚勞團繞行立法院，向議場內立委喊口號表達立場。中央社記者吳家昇攝　107年1月9日

（中央社記者黃麗芸台北9日電）勞團為抗議勞基法修法，持續在立法院外抗議，昨晚還到台鐵臥軌抗議。內政部警政署今天表示，盼集會遊行民眾能理性表達訴求，並體諒執法員警辛勞，讓警力調度回歸常態。

不滿勞基法修法草案，勞工團體8日起到立法院前夜宿抗議，並於昨晚到台鐵臥軌，今天下午還有30多人到總統府前抗議，並朝總統府丟擲拖鞋，要求總統蔡英文應立即撤案。

警政署今天發布新聞稿表示，立法院臨時會預訂審查總預算與多項攸關民生法案，備受各界關注；除5日起在總統府前有違法抗爭勞基法修法外，8日又有勞團以更激進的臥軌、癱瘓大眾運輸的違法行為表達訴求，嚴重影響公共安全。

針對近期集會遊行民眾採取非理性抗爭，警政署呼籲，類似此類違法脫序行為，必定依法移送究辦。

警政署說，集會遊行與意見表達自由固然需尊重，但一切必須以守法為前提，以理性方式表達訴求，兼顧公共利益與秩序，減少脫序行為才能讓抗爭早日平和落幕，並獲得社會大眾的認同，使警力調度回歸常態，以確保各地社會治安。

此外，因近日氣溫驟降，許多警員辛苦冒雨耐寒服勤，警政署表示，近日也緊急採購暖暖包，並由警政署長陳家欽親送到服勤同仁手上，以表達謝意，同時也設置行動補給站或行動餐車，提供第一線服勤同仁禦寒充飢。

警政署說，陳家欽也指示服勤單位，要妥適考量員警的待命休息場所，以利調節體力及休息。1070109

為反對勞基法修法，勞工團體9日前往台北凱達格蘭大道抗議，拿拖鞋丟向總統府表達不滿。中央社記者張皓安攝　107年1月9日為反對勞基法修法，勞工團體9日前往台北凱達格蘭大道抗議，拿拖鞋丟向總統府表達不滿。中央社記者張皓安攝　107年1月9日
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