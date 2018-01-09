警擊斃竊嫌判無罪 法院：用槍符合規定

（中央社記者蕭博文台北9日電）北市員警張景義開槍擊斃竊嫌遭起訴，台北地院認為，當時情況急迫、刻不容緩，張景義開槍符合警械使用條例規定，並已注意比例原則、勿傷致命部位，無過失可言，今天判決無罪。



黎姓竊嫌102年8月13日在新北市中和區拒絕受檢，遭新北市警方及警安協會黃姓成員追趕。黎男一路駕車至台北市西門町，轉往成都路、捷運6號出口方向逃逸，並將車開上人行道。



當時在附近執勤的張景義加入圍捕，掏槍喝令「停車、下車」，黎男不肯就範。張景義見黎男突然加速移動，朝輪胎連開二槍，子彈貫穿擋風玻璃擊中黎男腹腔。



黎姓男子送醫不治，案經多次調查，台北地檢署認為，張景義開槍當下黎姓男子正準備倒車離開，未達急迫情況，張景義開槍有過失責任，去年5月依業務過失致死罪嫌起訴。



台北地方法院新聞稿指出，警安協會黃姓成員駕駛仿警用偵防車追捕黎姓男子，並鳴放警報器。張景義主觀上認為黎男是準現行犯，因而執行刑事犯罪調查職務。



新聞稿指出，黎姓男子駕車撞倒人行道石製阻車擋，可見駕車衝撞的猛烈程度，黎男未依指示停車或下車，反而在人潮眾多的人行道上處於隨時可加速的狀態，張景義見黎男突然移動車輛，為使黎男停車減速，情況急迫、刻不容緩，確有急迫需要，得以合理使用警槍。



新聞稿提到，張景義當時是站在副駕駛座前方朝右前輪射擊，已盡力降低子彈可能對黎姓男子或路人造成的危害，符合警械使用條例規定的比例原則。



承審合議庭認為，車輛突然移動、張景義閃身開槍發生在一瞬間，不能只因為彈孔位置在副駕駛座擋風玻璃，就認定張警用槍未注意避免傷及人體致命部位。



合議庭認為，因射擊角度及車輛材質特性產生的彈道偏向，導致黎姓男子槍傷，顯然不是張景義開槍時能夠預料防範的，檢察官也無法證明張景義是在黎姓男子欲倒車駛離現場時，朝往後行進中的車輛射擊，因此判決無罪。1070109