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老翁誤踩油門 轎車失控衝進超商

發稿時間：2018/01/09 19:22

最新更新：2018/01/09 20:31

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苗栗市一名74歲老翁9日傍晚駕車失控衝進路旁超商，大片玻璃碎裂，老翁、店內顧客及一名採訪記者遭碎玻璃輕微割傷，並無大礙；老翁坦承「誤把油門當煞車踩」才釀禍。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月9日苗栗市一名74歲老翁9日傍晚駕車失控衝進路旁超商，大片玻璃碎裂，老翁、店內顧客及一名採訪記者遭碎玻璃輕微割傷，並無大礙；老翁坦承「誤把油門當煞車踩」才釀禍。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）一名74歲老翁今天傍晚間駕車失控衝進苗栗市自治路超商，大片玻璃碎裂，老翁、店內顧客及一名採訪記者手指遭碎玻璃輕微割傷，並無大礙；老翁說，因誤踩油門，才會釀禍。

警方指出，這起意外發生在今天傍晚5時30分許，由孫姓老翁駕駛的深色自小客車，衝過苗栗市自治路一間便利超商前的人行道，撞破整片落地玻璃，將店內貨架撞得七零八落，現場滿目瘡痍。

孫姓老翁第一時間聲稱是為了閃避來車，經警方進一步詢問，坦承是「誤把油門當煞車踩」才釀禍。

意外發生後，包括孫姓老翁、超商內顧客以及一名前往採訪記者共3人，遭碎玻璃輕微割傷，均未送醫。

警方初步調查，老翁沒有酒駕，但當時正值下班下課交通尖峰時間，未釀成重大傷亡是不幸中的大幸。1070109

一名74歲老翁9日傍晚駕車失控衝進苗栗市自治路一間便利超商，撞破整片落地玻璃，將店內貨架撞得七零八落，現場滿目瘡痍。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月9日一名74歲老翁9日傍晚駕車失控衝進苗栗市自治路一間便利超商，撞破整片落地玻璃，將店內貨架撞得七零八落，現場滿目瘡痍。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月9日
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