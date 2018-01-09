/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流金球獎勞基法簡余晏
>rss

感情糾紛引爆槍擊毆傷案 警逮6人

發稿時間：2018/01/09 20:11

最新更新：2018/01/09 20:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者程啟峰高雄9日電）施姓兄弟今天凌晨在高市大寮區一間鴿舍遭人槍擊圍毆成傷，警方傍晚宣布破案，逮捕柯姓主嫌等6人，並繼續追緝其他在逃共犯，柯男坦承為女友母親的感情糾紛出氣率眾犯案。

這起槍擊案發生在凌晨2時餘，大寮區光明街一間鴿舍後方遭10多人持棍棒闖入施暴並開槍，造成施姓兄弟受傷，其中哥哥左大腿中彈、骨折，弟弟頭部遭打傷，經送醫都無生命危險；施暴人馬則當場逃逸。

轄區林園警分局員警隨後趕到採證發現，犯嫌施暴後留下的球棒3支、涉案改造手槍1支，其槍柄已破裂，內有未擊發而卡在槍管及卡在排彈孔的子彈各1顆，另在地上拾獲未擊發子彈2顆及已擊發的彈殼2枚。

警方專案小組經漏夜偵辦循線在大寮區等地陸績逮捕柯姓主嫌及其女友張姓女子，以及洪姓同夥共6人到案。

柯男坦承，因不滿施姓兄弟中的弟弟（施弟）長期騷擾女友的母親，凌晨憤而率眾「修理」對方。不過，張女則否認涉案，辯稱不知情，警方將進一步釐清她有否教唆犯案。

依林園警分局調查，施弟與簡姓女友因感情糾紛，去年11月19日到簡女住處砸玻璃洩恨，引起簡女的張姓女兒不滿，張女於是教唆柯姓男友為她出氣。

警方指出，柯男昨晚打電話給施弟，雙方在電話中互嗆，柯男人馬後來發現施姓兄弟現身大明街一處鴿舍與友人飲酒聚集，柯男隨即率眾分乘多輛汽車到場對施姓兄弟開槍並持棍棒圍毆後離去，施弟被球棒打傷頭部，施兄則是左大腿中彈，有兩處槍傷，兄弟2人經送醫都沒有生命危險。

另外，中彈的施兄位在大寮區光明路的刺青店昨天半夜也遭人砸店，施姓兄弟懷疑是柯男一夥所為，警方也將一併調查釐清。1070109

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP