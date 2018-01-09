感情糾紛引爆槍擊毆傷案 警逮6人

（中央社記者程啟峰高雄9日電）施姓兄弟今天凌晨在高市大寮區一間鴿舍遭人槍擊圍毆成傷，警方傍晚宣布破案，逮捕柯姓主嫌等6人，並繼續追緝其他在逃共犯，柯男坦承為女友母親的感情糾紛出氣率眾犯案。



這起槍擊案發生在凌晨2時餘，大寮區光明街一間鴿舍後方遭10多人持棍棒闖入施暴並開槍，造成施姓兄弟受傷，其中哥哥左大腿中彈、骨折，弟弟頭部遭打傷，經送醫都無生命危險；施暴人馬則當場逃逸。



轄區林園警分局員警隨後趕到採證發現，犯嫌施暴後留下的球棒3支、涉案改造手槍1支，其槍柄已破裂，內有未擊發而卡在槍管及卡在排彈孔的子彈各1顆，另在地上拾獲未擊發子彈2顆及已擊發的彈殼2枚。



警方專案小組經漏夜偵辦循線在大寮區等地陸績逮捕柯姓主嫌及其女友張姓女子，以及洪姓同夥共6人到案。



柯男坦承，因不滿施姓兄弟中的弟弟（施弟）長期騷擾女友的母親，凌晨憤而率眾「修理」對方。不過，張女則否認涉案，辯稱不知情，警方將進一步釐清她有否教唆犯案。



依林園警分局調查，施弟與簡姓女友因感情糾紛，去年11月19日到簡女住處砸玻璃洩恨，引起簡女的張姓女兒不滿，張女於是教唆柯姓男友為她出氣。



警方指出，柯男昨晚打電話給施弟，雙方在電話中互嗆，柯男人馬後來發現施姓兄弟現身大明街一處鴿舍與友人飲酒聚集，柯男隨即率眾分乘多輛汽車到場對施姓兄弟開槍並持棍棒圍毆後離去，施弟被球棒打傷頭部，施兄則是左大腿中彈，有兩處槍傷，兄弟2人經送醫都沒有生命危險。



另外，中彈的施兄位在大寮區光明路的刺青店昨天半夜也遭人砸店，施姓兄弟懷疑是柯男一夥所為，警方也將一併調查釐清。1070109