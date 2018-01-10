毒蟲心虛 警員買晚餐盤查逮人

有多項毒品前科的51歲馮男（中）9日帶著分裝重7公克的高純度海洛因毒品在小吃店用餐，遭巡邏員警當場盤查，訊後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。（桃園市警局平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市平鎮警分局員警昨天購買晚餐時，發現一名用餐男子看見警察隨即起身離開，員警察覺有異上前盤查嚴斥後，犯嫌主動交出高純度海洛因毒品。



桃園市政府平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇今天受訪表示，有多項毒品前科的51歲馮男，一個多月前才因毒品案假釋出獄，昨天傍晚5時左右，馮男帶著分裝重7公克的高純度海洛因毒品，到平鎮區一處小吃店吃麵時，巧遇巡邏警察也來購買晚餐。



曾金淇表示，心理有鬼的馮男見警心虛，只吃了幾口麵就轉身想離開，眼尖的員警見馮男行徑可疑，立即將他攔下盤查，查詢資料後發現馮男除多項毒品前科，更是毒品列管人口，由於馮男不發一語，更加確定他身上攜帶違禁物品。



曾金淇指出，員警當下立即開導馮男，除解說法條及相關法律責任，也動之以情允諾加速移送，讓他不用於低溫的天氣在警局過夜，最後馮男才卸下心防，並主動交出7公克高純度海洛因毒品，警方訊後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，並循線追查毒品來源。1070110



