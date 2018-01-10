因應馬拉松式陳抗 警搭行動堡壘後援

立委、勞團等連日抗議勞動基準法修法，警方搭架27頂大型阿里山帳篷供員警臨時休憩，呼籲集會民眾理性表達訴求。（台北市警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月10日

（中央社記者黃麗芸台北10日電）有立委、勞團等反勞基法修法陸續陳情抗議，連日低溫降雨，員警馬拉松式服勤都疲憊不堪，警方搭架27頂大型阿里山帳篷供員警臨時休憩，也呼籲集會民眾理性表達訴求。



為反對勞動基準法修法，警方指出，時代力量黨籍立委們自5日起在總統府前非法集會抗議；緊接著勞團8日起也到立法院周遭集會陳抗，當晚甚至還到台鐵臥軌抗議；直至立法院今天三讀修正通過勞基法部分條文，院外勞團未散，並灑冥紙表達不滿。



台北市警察局今天發布新聞稿表示，警方自5日起處理時力立委府前陳抗勤務，於北市博愛特區和立法院周邊派員實施交通管制，以防止危害發生及維護集會遊行禁制區的安寧秩序。



但連日降雨加上低溫寒流來襲，許多員警們馬拉松式連續服勤，早已疲憊不堪。



市警局說，除在各分區設置多點警察行動休息補給站，隨時提供員警補充能量外；市警局長陳嘉昌也深感員警執勤環境日趨嚴峻，指示緊急採購輕便式雨衣及發放暖暖包，讓服勤員警免受雨淋天凍。



同時，在行政院周邊忠孝東路及中山北路，以及立法院周邊林森南路、青島東路及濟南路等路段，也迅速搭架27頂大型阿里山帳篷，提供員警輪替調節體力和臨時休憩處所，給予最佳後勤支援。



市警局呼籲，參與集會遊行民眾應以和平、理性方法表達訴求，並體諒執法員警的辛勞。1070110