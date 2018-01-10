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勞基法三讀 勞團擬提公投推翻修法

發稿時間：2018/01/10 12:47

最新更新：2018/01/10 13:06

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立法院臨時會10日三讀通過勞基法部分條文修正草案，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日立法院臨時會10日三讀通過勞基法部分條文修正草案，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，朝立法院撒冥紙表達不滿。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日

（中央社記者余曉涵台北10日電）勞基法修法今天三讀通過，仍在外面抗議的勞團不滿指出，這個時刻歷史會記住，勞團一定會抗爭到底；勞團抗議者還朝立法院丟擲冥紙及煙霧彈，勞團也宣布將提案公投，推翻修法。

立法院經18小時不斷電表決，今天上午三讀修正通過勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。

不滿修法的勞工團體8日起到立院前夜宿抗議，得知已經三讀通過後，勞工團體上午9時30分，約百人開始邊繞行立法院外，並邊撒冥紙抗議，包含青島東路會館、中興大樓等地。

警方則派出約300至400名警力戒備，預防現場有較激烈的抗議行動。

勞團今天上午約11時，回到立法院中山南路大門口，隨即朝立院丟擲冥紙、煙霧彈等，他們還高喊「民主已死、勞權倒退」。

新竹縣產業總工會理事長詹素貞指出，政府無視勞工權益，勞工團體將提出公投，希望透過公投，讓這次修法失效。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸說，這次修法號稱給彈性，但實際上讓勞工過勞，勞工不僅工時加長，也將拿不到加班費。陳淑綸表示，這次修法不只修惡，還修到地獄去。

桃園市產業總工會秘書吳嘉浤說，未來也將發起罷免投下贊成修法的立委。1060110

立法院臨時會10日三讀修正通過勞基法部分條文，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，繞行立法院撒冥紙表達不滿，在中山南路立法院大門口和警方發生推擠衝突。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日立法院臨時會10日三讀修正通過勞基法部分條文，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，繞行立法院撒冥紙表達不滿，在中山南路立法院大門口和警方發生推擠衝突。中央社記者謝佳璋攝 107年1月10日
立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，丟煙霧彈表達不滿，現場煙霧瀰漫。中央社記者謝佳璋攝　107年1月10日立法院院會10日三讀修正通過勞動基準法部分條文，場外勞團抗議民進黨背棄勞工，丟煙霧彈表達不滿，現場煙霧瀰漫。中央社記者謝佳璋攝　107年1月10日

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